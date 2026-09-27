बिग बॉस मराठी फेम दिव्या शिंदे ने मांगी 5 लाख की रंगदारी, घर में घुसकर डंडे, बेल्ट और धारदार हथियारों से विद्याधर पर किया हमला

Divya Shinde Extortion Case: बिग बॉस मराठी फेम और रील स्टार दिव्या शिंदे पर एक डॉक्टर से 5 लाख रुपये की कथित रंगदारी मांगने और घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगा है. इस मामले में दिव्या शिंदे, अन्ना ढमढेरे समेत 8 से 10 लोगों के खिलाफ कालेपड़ल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. जानकारी सामने आ रही है कि शिकायतकर्ता डॉ. विद्याधर गायकवाड़ (65) पुणे कैंटोनमेंट बोर्ड के पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं. वह 2021 में पुणे कैंटोनमेंट अस्पताल से CMO के पद से रिटायर हुए थे. डॉ. गायकवाड़ के मुताबिक, वह करुणादीप फाउंडेशन से जुड़े हैं. संस्था की ओर से 1 से 3 सितंबर के बीच बालगंधर्व रंगमंदिर में ‘कला आविष्कार महोत्सव’ आयोजित किया गया था.

अगस्त से 5 लाख रुपये मांगने का आरोप

शिकायत के मुताबिक, दिव्या शिंदे की ओर से कथित तौर पर कार्यक्रम का प्रचार करने का दावा करते हुए अगस्त महीने से फोन और मैसेज के जरिए 5 लाख रुपये की मांग की जा रही थी. इसके अलावा, डॉ. गायकवाड़ ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिव्या शिंदे को कार्यक्रम के लिए संस्था की ओर से कोई आधिकारिक निमंत्रण नहीं दिया गया था और न ही प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

17 सितंबर को घर पहुंचने का आरोप

शिकायत के मुताबिक, 17 सितंबर को दिव्या शिंदे, अन्ना ढमढेरे और कुछ अन्य लोग डॉ. गायकवाड़ के घर पहुंचे. उस समय डॉक्टर घर पर मौजूद नहीं थे. आरोप है कि उनकी पत्नी और बेटे के साथ धमकी और दबाव बनाने की कोशिश की गई. इसके बाद 23 सितंबर को अन्ना ढमढेरे ने फोन कर डॉ. गायकवाड़ को होटल ब्ल्यू नाइन बुलाया. शिकायत के मुताबिक, वहां फिर से 5 लाख रुपये की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर दो दिन के भीतर घर पर लोगों को भेजकर मारपीट करने की धमकी दी गई.

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24 सितंबर की रात घर में घुसकर मारपीट का आरोप

शिकायत के मुताबिक, 24 सितंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे डॉ. गायकवाड़ अपने घर में अकेले थे. आरोप है कि अन्ना ढमढेरे वहां पहुंचा और दरवाजा खुलते ही दिव्या शिंदे समेत 8 से 10 लोग जबरन घर में घुस गए. डॉ. गायकवाड़ के आरोप के मुताबिक, उनके चेहरे, पेट और पीठ पर लात-घूंसों से मारपीट की गई. शिकायत में डंडे, बेल्ट, लोहे के बर्तनों और धारदार हथियारों के इस्तेमाल का भी उल्लेख किया गया है.

इसके अलावा, डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि उन्होंने खुद को लकवे का मरीज बताते हुए मारपीट रोकने की गुहार लगाई, लेकिन आरोपी नहीं रुके. घर में तोड़फोड़ किए जाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप शिकायत में लगाया गया है. शिकायत के मुताबिक, 5 लाख रुपये नहीं देने पर डॉक्टर की कार भी ले जाने का आरोप है.

ससून अस्पताल में इलाज

मारपीट में घायल डॉ. विद्याधर गायकवाड़ को इलाज के लिए पुणे के ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है. कालेपड़ल पुलिस ने दिव्या शिंदे, अन्ना ढमढेरे समेत 8 से 10 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. सहायक पुलिस निरीक्षक अमित शेटे मामले की आगे की जांच कर रहे हैं. फिलहाल, पुलिस जांच जारी है और लगाए गए आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी.

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