Home > देश > Alimony Rule: मर्दों के लिए बड़ी खुशखबरी, तलाक के बाद नहीं उठाना पड़ेगा बीबी का खर्च; कोर्ट का बड़ा फैसला

Alimony Rule: मर्दों के लिए बड़ी खुशखबरी, तलाक के बाद नहीं उठाना पड़ेगा बीबी का खर्च; कोर्ट का बड़ा फैसला

Alimony Rule: तलाक के बाद भरण-पोषण (Alimony) को लेकर अक्सर बहस होती रहती है. कई लोग सवाल उठाते हैं कि यदि पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर है, तो क्या उसे पूर्व पति से गुजारा भत्ता मिलना चाहिए? इसी मुद्दे पर अब Karnataka High Court ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 29, 2026 2:04:16 PM IST

तलाक के बाद पत्नी को पैसा देने के नियम पर कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
तलाक के बाद पत्नी को पैसा देने के नियम पर कोर्ट की बड़ी टिप्पणी


Alimony Rule: कर्नाटक हाई कोर्ट ने एलिमनी को लेकर एक ज़रूरी बात कही है. कोर्ट ने कहा कि एलिमनी का ऑर्डर उन मामलों में जारी नहीं किया जाना चाहिए जहाँ महिला अमीर है और उसे फाइनेंशियल मदद की ज़रूरत नहीं है. पति को ₹20,000 एलिमनी देने का आदेश देने वाले ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.

जस्टिस चिल्लकुर सुमलता सुनवाई की अध्यक्षता कर रही थीं. उन्होंने कहा कि ऐसा ऑर्डर जारी करने से पहले महिला की फाइनेंशियल हालत की जाँच करना ज़रूरी है. उन्होंने चेतावनी दी कि फैमिली कोर्ट को हमेशा इस सोच से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि पति को अपनी पत्नी का खर्च उठाना ज़रूरी है.

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जज ने क्या कहा?

उन्होंने कहा, “अगर पत्नी फाइनेंशियली स्टेबल है, पति से ज़्यादा कमाती है, और उसकी कोई दूसरी ज़िम्मेदारी नहीं है, जैसे बच्चों की देखभाल, तो कोर्ट को सिर्फ़ इस आधार पर एलिमनी नहीं देनी चाहिए कि पुरुषों को महिलाओं का खर्च उठाना ज़रूरी है. इसके अलावा, अपनी पत्नी की देखभाल करना पति का फ़र्ज़ है.”

उन्होंने कहा, “कोर्ट को मेंटेनेंस तभी देना चाहिए जब यह साबित हो जाए कि पत्नी के पास पति की लाइफस्टाइल के हिसाब से अपना गुज़ारा करने के लिए कोई फाइनेंशियल साधन या इनकम नहीं है.”

क्या है पूरा मामला?

हाई कोर्ट में पति की पिटीशन में कहा गया था कि उसकी इनकम ₹60,000 हर महीने है, जिसे ट्रायल कोर्ट ने नहीं माना. उसने यह भी कहा कि पत्नी ₹1 लाख से ज़्यादा कमाती है. हाई कोर्ट ने इस दलील को मान लिया और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने पत्नी की इनकम को नज़रअंदाज़ किया है.खास बात यह है कि पत्नी ने यह भी कहा कि उसे शादी के समय लिया गया कर्ज़ चुकाना है. हालांकि, उसने कोई डिटेल नहीं दी.

कोर्ट ने क्या कहा?

इस मौजूदा मामले में, पत्नी पति से ज़्यादा कमाती है. अपनी बताई गई ₹1 लाख हर महीने की इनकम से, वह आराम से अपना गुज़ारा कर सकती है. ऐसे हालात में, निचली अदालत के लिए यह ज़रूरी नहीं था कि वह पति को अपनी महीने की ₹60,646 की इनकम में से अपनी पत्नी को हर महीने ₹20,000 देने का आदेश दे. इसलिए, यह अदालत मानती है कि जिस आदेश को चुनौती दी गई है, उसे कानूनी तौर पर सही नहीं ठहराया जा सकता. हाई कोर्ट का फ़ैसला सिर्फ़ खर्चों से जुड़ा है. इस फ़ैसले का निचली अदालत में पेंडिंग मुख्य केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

Tags: Alimony Rule
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