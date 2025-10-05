मिस ऋषिकेश फैशन शो का चल रहा था ऑडिशन…तभी हुआ कुछ ऐसा, बुलानी पड़ गई पुलिस, जानें पूरा मामला?
मिस ऋषिकेश फैशन शो का चल रहा था ऑडिशन…तभी हुआ कुछ ऐसा, बुलानी पड़ गई पुलिस, जानें पूरा मामला?

miss rishikesh contest: उत्तराखंड के ऋषिकेश में शनिवार, 4 अक्टूबर को लायंस क्लब के दीपावली मेले के दौरान मिस ऋषिकेश के ऑडिशन के दौरान विवाद खड़ा हो गया. देहरादून रोड स्थित एक होटल में आयोजित ऑडिशन में भाग ले रही महिलाओं के पश्चिमी परिधान पहनने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया.

By: Ashish Rai | Published: October 5, 2025 4:06:22 PM IST

 Miss Rishikesh Pageant: उत्तराखंड के ऋषिकेश में शनिवार, 4 अक्टूबर को लायंस क्लब के दीपावली मेले के दौरान मिस ऋषिकेश के ऑडिशन के दौरान विवाद खड़ा हो गया. देहरादून रोड स्थित एक होटल में आयोजित ऑडिशन में भाग ले रही महिलाओं के पश्चिमी परिधान पहनने पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई और कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया. भाग ले रही महिलाओं ने विरोध किया और अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई करके स्थिति को संभालने की कोशिश की. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

युवतियां रैंप वॉक कर रही थीं…तभी हिंदू रक्षा संगठन ने काटा बवाल 

ऋषिकेश के देहरादून रोड स्थित एक होटल में दिवाली मेले के दौरान महिलाएं रैंप वॉक की तैयारी कर रही थीं. उन्हें पश्चिमी परिधान में चलते देख हिंदू संगठन भड़क गए और देखते ही देखते मामला दंगे में बदल गया. मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार, हिंदू संगठनों ने आयोजकों पर अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और ऑडिशन रोकने की मांग की. लड़कियों ने भी अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई की. उसी होटल के एक अन्य हॉल में नगर निगम बोर्ड की बैठक के दौरान, पार्षदों ने एजेंडा पेपर हवा में उछालकर विकास कार्यों की कमी का विरोध किया. इससे होटल में दिन भर अफरा-तफरी का माहौल रहा.

दिवाली मेले की तैयारी के लिए ऋषिकेश के देहरादून रोड स्थित एक होटल में आयोजित फैशन शो के ऑडिशन के दौरान हंगामा मच गया. युवतियाँ पश्चिमी परिधानों में रैंप वॉक कर रही थीं और मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही थीं. इसी बीच, हिंदू रक्षा संगठन के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए और इसे संस्कृति और परंपराओं के विरुद्ध बताते हुए कार्यक्रम को तुरंत रोकने की माँग करने लगे. आयोजन समिति और संगठन के सदस्यों के बीच बहस बढ़ गई, जिससे होटल में अफरा-तफरी मच गई.

कैसे शांत हुआ हंगामा

मामला बढ़ता देख आयोजकों ने पुलिस को सूचना दी. कोतवाली पुलिस की एक टीम पहुँची और स्थिति को शांत किया. हिंदू रक्षा संगठन के अध्यक्ष राघवेंद्र ने कहा कि तीर्थ नगरी में छोटे कपड़ों में रैंप वॉक करना अस्वीकार्य है, जबकि क्लब के अध्यक्ष पंकज चंदानी ने इस घटना को निराधार बताते हुए कहा कि यह केवल एक फैशन शो का ऑडिशन था. इस बीच, हिंदू शक्ति संगठन के अध्यक्ष राजू भटनागर ने ऑडिशन रोकने और लड़कियों को घर जाने का आदेश दिया, लेकिन आयोजकों और प्रतिभागियों ने कहा कि उनके अभिभावकों को कोई आपत्ति नहीं है.

लायंस क्लब के अध्यक्ष पंकज चंदानी ने कहा, “यह कार्यक्रम ‘मिस ऋषिकेश’ चुनने के लिए आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य लड़कियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करना है. हमारा उद्देश्य किसी की धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है.” उन्होंने आगे कहा कि क्लब का एकमात्र उद्देश्य प्रतिभाओं को बढ़ावा देना और युवाओं को एक मंच प्रदान करना है.

