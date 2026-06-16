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महाराष्ट्र में क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ विवाद राजनीतिक संघर्ष में बदला, शिवसेना गुट के कई लोग घायल

Maharashtra News: डोंबिवली में क्रिकेट खेलने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक संघर्ष में बदल गया है. शिवसेना शिंदे गुट के दो पदाधिकारी आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है

By: Thakur Dinesh Kumar | Published: June 16, 2026 5:38:04 PM IST

महाराष्ट्र में क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ विवाद राजनीतिक संघर्ष में बदला, शिवसेना गुट के कई लोग घायल
महाराष्ट्र में क्रिकेट खेलने को लेकर हुआ विवाद राजनीतिक संघर्ष में बदला, शिवसेना गुट के कई लोग घायल


Maharashtra News: डोंबिवली में क्रिकेट खेलने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक संघर्ष में बदल गया है. शिवसेना शिंदे गुट के दो पदाधिकारी आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. डोंबिवली पूर्व के संदप गांव का मामला तब प्रकाश में आया जब शिवसेना शाखाप्रमुख विनोद पाटिल और युवा सेना के उपजिलाप्रमुख प्रथमेश पाटिल आपस में भिड़ गए. जानकारी के मुताबिक आंगनबाड़ी स्कूल के सामने स्थित मैदान पर क्रिकेट खेलने को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई. बाद में मामला सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन विवाद फिर भड़क गया. 

घर लोटते वक्त हुआ हमला

शाखाप्रमुख विनोद पाटिल ने आरोप लगाया है कि, आपसी समझौते के बाद जब वे कार से घर की ओर लौट रहे थे, तभी प्रथमेश पाटिल और उनके समर्थकों ने उनकी कार पर हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए. विनोद पाटिल ने प्रशासन से आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की अपील की है.  

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प्रथमेश पाटिल ने आरोपों को किया सिरे से खारिज

उपजिलाप्रमुख प्रथमेश पाटिल ने विनोद पाटिल के द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताते हुए कहा कि विनोद पाटिल ने बाहरी लोगों को बुलाकर स्थानीय युवकों पर दवाब बनाने की कोशिश की. प्रथमेश पाटिल का आरोप है कि जब वे घर के बाहर बैठे थे, तब विनोद पाटिल ने उन पर कार चढ़ाने की कोशिश की और बल्ले से प्रहार किया. जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आई है. 

दोनों पक्षों की FIR की गई दर्ज

इस पूरे मामले में मानपाडा पुलिस स्टेशन में दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है. एक मामले में प्रथमेश पाटील समेत सात लोगों के खिलाफ, जबकि दूसरे मामले में विनोद पाटील समेत तीन लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
क्रिकेट मैदान से शुरू यह मामला अब राजनीतिक गलियारें में गूंज रहा है. अगर कहा जाए कि यह मामला अब राजनीतिक टकराव का मुद्दा बन गया है. जिससे डोंबिवली की सियासत में गरमी आना लाजमी है. फिलहाल मानपाडा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.
 

Tags: Maharashtra Newsshivsena
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