Disha Salian Death Case: दिशा सालियान मौत मामले में फिर फंसी रिया चक्रवर्ती, देखें उद्धव ठाकरे के अलावा कई दिग्गजों के नाम

Disha Salian Death Case: एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की संदिग्ध हालात में हुई मौत मामले में नया ट्विस्ट आ गया है. इस मामले में सोमवार (14 सितंबर, 2026) को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) ने नई FIR दर्ज की है. अब यह मामला गरमा सकता है, क्योंकि सीबीआई की ओर से FIR में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अलावा बेटे आदित्य ठाकरे साथ-साथ कई अन्य दिग्गजों का नाम शामिल किया गया है. इसके अलावा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का भी नाम FIR में शामिल किया गया है.

रिया चक्रवर्ती समेत कई स्टार्स के नाम भी शामिल

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) की FIR में एक्टर डिनो मोरिया, सूरज पंचोली और रिया चक्रवर्ती का नाम भी शामिल हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, आरोप है कि दिशा सालियान की मौत का मामला आगे बढ़ सकता था, लेकिन आदित्य ठाकरे के पिता और तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा अन्य लोगों ने भी साजिश करके मामले को दबाने में अहम भूमिका निभाई.

क्या-क्या हैं आरोप

आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों की भी इस बात के लिए जांच की जानी चाहिए कि क्या उन्होंने मामले से जुड़े कागजात, फाइलों और अन्य सरकारी रिकॉर्ड को नष्ट या दबाया. इसके अलावा सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर/फर्जीवाड़ा किया और आरोपियों को बचाने के लिए सरकारी धन, कर्मचारियों और पुलिस मशीनरी का गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया. होम मिनिस्टर रहे अनिल देशमुख का नाम भी इस केस में दर्ज किया गया है.

यहां पर बता दें कि 9 जून, 2020 को मलाड में 12वीं मंजिल के फ्लैट से गिरने के बाद 24 वर्षीय दिशा की मौत हो गई थी. मालवणी पुलिस ने घटना के संबंध में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की थी और जांच के बाद निष्कर्ष निकाला था कि यह आत्महत्या थी और किसी गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला. दिसंबर, 2023 में राज्य सरकार द्वारा गठित एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को भी दिशा की मौत में किसी गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला.

शुरू में सतीश सालियन और उनकी पत्नी का भी यही कहना था कि उन्हें अपनी बेटी की मौत में किसी गड़बड़ी का संदेह नहीं है और उन्होंने मालवणी पुलिस को दिए अपने बयानों में विशेष रूप से ऐसा कहा था. हालांकि, पिछले साल सालियन ने हाई कोर्ट का रुख किया और घटना की स्वतंत्र जांच की मांग की. यह दावा करते हुए कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या की गई थी. उनकी याचिका पर कार्रवाई करते हुए हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को इस मामले में CBI जांच का आदेश दिया. कोर्ट ने पाया कि ADR की जांच अपर्याप्त थी और जांच रिपोर्ट में कुछ कमियां भी पाई गईं.