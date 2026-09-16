Disha Salian Case: मैं दिशा सालियन से… CBI की FIR के बाद आदित्य ठाकरे का बड़ा बयान, आरोपों पर क्या कहा?

Aaditya Thackeray On Disha Salian Case: शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान की मौत के मामले में अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया है. उन्होंने कहा कि वह दिशा सालियान को न तो जानते थे और न ही कभी उनसे मिले थे. आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि राजनीतिक और निजी मंशा से पिछले कई सालों से उनका नाम इस मामले से जोड़ा जा रहा है.

उनका यह बयान बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 सितंबर 2026 के उस आदेश के बाद आया है, जिसमें अदालत ने दिशा सालियान की 2020 में हुई मौत की नए सिरे से जांच के लिए CBI को FIR दर्ज करने और जांच शुरू करने का निर्देश दिया था. अदालत ने स्पष्ट किया था कि जांच में पर्याप्त आधार मिलने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाना चाहिए.

‘जानबूझकर मेरा नाम जोड़ने की कोशिश’

आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा- “अफवाहों का पर्दाफाश करने के लिए, मैं एक बार फिर केवल और केवल तथ्य बता रहा हूं, मैं दिशा सालियन से कभी नहीं मिला, न ही मेरा उनसे कोई परिचय था. राजनीतिक उद्देश्यों से, व्यक्तिगत शत्रुता से, चरित्र हनन के इरादे से, पिछले 6 सालों से कुछ लोग जानबूझकर मेरा नाम इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से बार-बार जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसका कोई सबूत या संबंध नहीं है.”

उन्होंने आगे लिखा कि तथ्यों या सच्चाई से रहित यह निरंतर झूठा अभियान दुर्भाग्यपूर्ण है. खोखले दावों के माध्यम से किए गए मीडिया ट्रायल सच्चाई को नहीं बदल सकते. सरकारी तंत्र को इस जांच को नए सिरे से करने दें—बिना किसी हस्तक्षेप के, बिना किसी राजनीतिक दखल के, बिना चरित्र हनन के, और निष्पक्ष रूप से.

आदित्य ठाकरे ने अंत में लिखा- “मैं एक बार फिर कहता हूं, यदि आपको लगता है कि इस तरह के चरित्र हनन और झूठे प्रचार से आप हमें चुप करा सकते हैं, तो यह आपका भ्रम है. सच्चाई के लिए, अन्याय के खिलाफ, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, जिसमें हम देशवासियों को साथ लेकर चलेंगे.”

दिशा के पिता ने की थी जांच की मांग

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश के बाद CBI ने दिशा सालियान की मौत के मामले में FIR दर्ज की है. FIR दर्ज करने से पहले एजेंसी ने दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज किया था. उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, FIR में किसी व्यक्ति को आरोपी के तौर पर नामित किए जाने का सवाल जांच के दौरान उपलब्ध सामग्री और जांच अधिकारी के निष्कर्षों से जुड़ा है.

दिशा के पिता ने अपनी याचिका में उनकी बेटी की मौत की परिस्थितियों पर नए सिरे से जांच की मांग की थी. हाईकोर्ट ने पुलिस की पिछली जांच से जुड़े कुछ पहलुओं पर सवाल उठाते हुए CBI को मामले की सभी परिस्थितियों की जांच करने का निर्देश दिया था.

2020 में हुई थी दिशा सालियान की मौत

दिशा सालियान की जून 2020 में मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत से गिरने के बाद मौत हुई थी. मुंबई पुलिस ने शुरुआत में दुर्घटनावश मौत की रिपोर्ट दर्ज की थी और बाद की जांच में इसे आत्महत्या माना था. बाद में उनकी मौत को लेकर अलग-अलग दावे सामने आए और इसे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जोड़कर भी चर्चाएं हुईं.

अब CBI मामले की नए सिरे से जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर ही दिशा सालियान की मौत की परिस्थितियों और इससे जुड़े अन्य आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी.