दिव्यांग लड़की को नोंच खा गए जिस्म के भूखे, वायरल हो रहा दरिंदगी से भरा VIDEO, बलरामपुर में दिखा हैवानों का आतंक

Balrampur Gangrape: बलरामपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल , यहाँ 21 साल की दिव्यांग लड़की से हैवानों ने ऐसी हैवानियत की जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल ये मामला गैंगरेप का मामला बताया जा रहा है। वहीँ इस वारदात को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल,आरोपियों द्वारा बलात्कार से पहले की स्थिति का ये वीडियो देख आप अंदाजा लगा लेंगे कि लड़की के साथ किस हद तक हैवानियत की गई होगी। वायरल वीडियो में लड़की सड़क पर भागती हुई दिखाई दे रही है और उसके पीछे 5-6 बाइक आती दिख रही हैं। यह वीडियो घटनास्थल के पास स्थित एसपी आवास पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है।

हैवानियत भरा वीडियो वायरल

दरअसल जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि लड़की आरोपियों से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है और फिर उसके साथ बलात्कार होता है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए कई सुराग खोजे जा रहे हैं।

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि, ये घटना बलरामपुर के भीड़भाड़ वाले इलाके में हुई और आरोपियों ने बेहद बेखौफ होकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब इस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करेगी।