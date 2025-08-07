Home > देश > रेस्टोरेंट में बिखरे पड़े थे कंडोम, लड़के-लड़कियां कर रहे थे ‘वो वाला कांड’, जैसे ही खोला दरवाजा…फटी रह गईं पुलिसवालों की आंखें

Varanasi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ तीन दिन में तीसरे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रविवार को पुलिस की एक विशेष टीम ने दोस्तीपुर इलाके में सगुनहा एक्सप्रेस के पास एक रेस्टोरेंट में हुक्का और देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया।

Published By: Heena Khan
Published: August 7, 2025 08:53:26 IST

Varanasi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल, यहाँ तीन दिन में तीसरे सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, रविवार को पुलिस की एक विशेष टीम ने दोस्तीपुर इलाके में सगुनहा एक्सप्रेस के पास एक रेस्टोरेंट में हुक्का और देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया। जिसके चलते यहाँ से चार लड़कियों और छह लड़कों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि, इनमें शिक्षक सर्वेश सिंह भी शामिल हैं।

रेस्टोरेंट से मिले कंडोम 

इतना ही नहीं हैरान कर देने वाली बात ये है कि, पुलिस ने मौके से कंडोम के नए पैकेट, शक्तिवर्धक दवाइयाँ और कई आपत्तिजनक चीज़ें भी हासिल की हैं। वहीँ इससे पहले, पुलिस ने सुंदरपुर के दो स्पा सेंटरों पर छापा मारकर दो सेक्स रैकेट को भी रंगे हाथों पकड़ा है। जिसमे 8 लड़कियां और 5 लड़के शामिल हैं। । पकड़ी गई लड़कियां पटना, चंदौली और वाराणसी की बताई जा रही हैं।

रेस्टोरेंट में चल रहा था गंदा काम 

छापेमारी के बाद पुलिस अधिकारीयों ने जानकारी दी कि,  रेस्टोरेंट के पिछले हिस्से में केबिन बने हुए थे, जिनमें चार लड़कियां मिलीं। इनमें से एक पटना, एक आजमगढ़ और दो सारनाथ की थीं। वहीँ 6 लड़कों में से पाँच वाराणसी और एक जौनपुर का था। पुलिस को सूचना मिली थी कि सगुनाहा तिराहा पर चल रहे अंशिका रेस्टोरेंट में आपत्तिजनक गतिविधियाँ चल रही हैं। जैसे ही वहां पुलिस पहुंची वैसे ही रेस्टोरेंट में भागम दौड़ी मच गई। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान यहाँ रेस्टोरेंट का मालिक भी फरार हो गया। 

