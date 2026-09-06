Home > देश > Dinesh Sharma: डॉ. दिनेश शर्मा कौन हैं? जिन्हें नियुक्त किया गया अंडमान-निकोबार का नया उपराज्यपाल; योगी सरकार में निभा चुके हैं अहम भूमिका

Dinesh Sharma: डॉ. दिनेश शर्मा कौन हैं? जिन्हें नियुक्त किया गया अंडमान-निकोबार का नया उपराज्यपाल; योगी सरकार में निभा चुके हैं अहम भूमिका

Who is Dinesh Sharma: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार 5 सितंबर 2026 को डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया. यह नियुक्ति उनके पदभार संभालने की तारीख से लागू होगी.  इस खबर की जानकारी ANI द्वारा रिपोर्ट से मिली.

By: Shristi S | Published: September 6, 2026 1:16:21 AM IST

डॉ. दिनेश शर्मा कौन हैं? जिन्हें नियुक्त किया गया अंडमान-निकोबार का नया उपराज्यपाल
डॉ. दिनेश शर्मा कौन हैं? जिन्हें नियुक्त किया गया अंडमान-निकोबार का नया उपराज्यपाल


Dinesh Sharma Profile: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार 5 सितंबर 2026 को डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया. यह नियुक्ति उनके पदभार संभालने की तारीख से लागू होगी.  इस खबर की जानकारी ANI द्वारा रिपोर्ट से मिली. 

अभी, एडमिरल (रिटायर्ड) देवेंद्र कुमार जोशी अक्टूबर 2017 से लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर काम कर रहे हैं. हालांकि, इस अपॉइंटमेंट से आइलैंड टेरिटरी की लीडरशिप में बदलाव आएगा और शर्मा के जल्द से जल्द चार्ज संभालने की उम्मीद है.

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राष्ट्रपति भवन ने शनिवार देर रात जारी किया बयान

ANI के मुताबिक, राष्ट्रपति भवन ने शनिवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि भारत के राष्ट्रपति डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त करते हुए खुश हैं. यह नियुक्ति उनके पदभार संभालने की तारीख से लागू होगी.

दिनेश शर्मा कौन हैं?

62 साल के दिनेश शर्मा भारतीय जनता पार्टी (BJP) के जाने-माने नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में सांसद (MP) हैं. इससे पहले, उन्होंने 2017 से 2022 तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के तौर पर भी काम किया और उनकी जगह ब्रजेश पाठक ने ली. उनका राज्यसभा का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म होना था. वह राज्यसभा के वाइस चेयरपर्सन भी हैं.

बता दें कि दिनेश शर्मा 9 सितंबर, 2023 से राज्यसभा MP हैं, उन्होंने बिना किसी विरोध के उपचुनाव जीता था. राज्य सरकार में शामिल होने से पहले, शर्मा लखनऊ के मेयर रह चुके हैं. BJP में, वे अब तक नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और गुजरात पार्टी इंचार्ज समेत कई अहम ऑर्गेनाइज़ेशनल पदों पर रह चुके हैं. उनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी है और उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर काम किया है.

दिनेश शर्मा ने 2017 से 2022 तक यूपी के डिप्टी सीएम के तौर पर काम किया

12 जनवरी, 1964 को लखनऊ में जन्मे दिनेश शर्मा ने 2017 से 2022 तक योगी आदित्यनाथ सरकार में यूपी के डिप्टी सीएम के तौर पर काम किया, और हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े पोर्टफोलियो संभाले.

1990 के दशक से लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक एकेडमिशियन और कॉमर्स के प्रोफेसर के तौर पर, डॉ. शर्मा ने कई रिसर्च स्कॉलर्स को गाइड किया है और एकेडमिक काम से जुड़े रहे हैं. इसके अलावा, उन्होंने स्टूडेंट ऑर्गेनाइज़ेशन के ज़रिए अपनी पब्लिक लाइफ शुरू की और पार्टी में अहम ऑर्गेनाइज़ेशनल पदों पर रहने से पहले BJP की यूथ विंग में रैंक हासिल की.

Tags: Dinesh Sharmapresident droupadi murmu
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