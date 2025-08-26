Home > Chunav > Bihar Police: बदल गया चेहरा! यह खबर पढ़ने के बाद आप भी करेंगे बिहार पुलिस की तारीफ

Bihar Police: बदल गया चेहरा! यह खबर पढ़ने के बाद आप भी करेंगे बिहार पुलिस की तारीफ

Bihar News: बिहार पुलिस का डायल-112 आपातकालीन नंबर सामान्य विधि-व्यवस्था संभालने के साथ ही आम लोगों को हर तरह से मदद करने में भी जुटा हुआ है।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 26, 2025 14:25:00 IST

Dial112 Update (बिहार डायल-112 से अब तक 43 लाख लोगों ने ली आपातकालीन मदद, औसतन 14 मिनट में पहुंचती है पुलिस)
Dial112 Update (बिहार डायल-112 से अब तक 43 लाख लोगों ने ली आपातकालीन मदद, औसतन 14 मिनट में पहुंचती है पुलिस)

शैलेंद्र की रिपोर्ट, Dial-112, Bihar: बिहार पुलिस का डायल-112 आपातकालीन नंबर सामान्य विधि-व्यवस्था संभालने के साथ ही आम लोगों को हर तरह से मदद करने में भी जुटा हुआ है। 2022 में डायल-112 सेवा की शुरुआत की गई थी। अब तक इसके जरिए 43 लाख से अधिक नागरिकों को आपातकालीन सहायता पहुंचाई जा चुकी है। इस वर्ष अब तक आठ लाख से अधिक लोगों को आपात समय में सहायता मुहैया कराई जा चुकी है। यह जानकारी एडीजी (संचार एवं तकनीकी सेवा) एनके आजाद ने दी।

लोकेशन आधारित सिस्टम को अधिक सटीक बनाने के लिए मोबाइल फोन सेवा 

एडीजी ने कहा कि वर्तमान में इस आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा पर कॉल करने के बाद पुलिस को संबंधित घटना स्थल तक पहुंचने में औसतन 14 मिनट का समय लगता है। आने वाले समय में इस समय को और कम करने की योजना है। इसके एक वाहन औसतन ड्रायवर छोड़कर 3 से 4 लोग होते हैं। इनकी संख्या बढ़ाने की योजना पर भी काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए चयनित कर्मियों को डेढ़ साल की ट्रेनिंग लेनी होती है। इस कारण कर्मियों की संख्या बढ़ाने में थोड़ा समय लगता है। इसके अलावा लोकेशन आधारित सिस्टम को अधिक सटीक बनाने के लिए मोबाइल फोन सेवा प्रदान करने वाले सेवा प्रोवाइडर को पूरे मामले की जानकारी दी गई है। जल्द ही उनके स्तर से तकनीकी तौर पर इस व्यवस्था को सशक्त किया जाएगा।

अहमदाबाद में PM Modi को किया गया सम्मानित, गुजरात में देशवासियों को प्रधानमंत्री ने दी बड़ी सौगात

90 फीसदी लोग हैं सेवा से संतुष्ट

उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत 1833 वाहन जुड़े हुए हैं, जिसमें 1283 चार पहिया और 550 दो पहिया शामिल हैं। इनके माध्यम से चौबीस घंटे आपातकालीन सहायता मुहैया कराई जाती है। इस वर्ष जिन 8 लाख लोगों को सेवा मुहैया कराई गई है, उसमें छह लाख कॉल सामान्य विधि-व्यवस्था से जुड़े आए थे। एक लाख कॉल घरेलू एवं लैंगिक हिंसा, 43 कॉल एंबुलेंस की सहायता और 33 हजार कॉल अगलगी से संबंधित सहायता के लिए आ चुके हैं। एडीजी ने बताया कि जिन लोगों को सुविधा मुहैया कराई जाती है, उनमें 10 से 15 फीसदी का ही फीडबैक मिल पाता है। इसमें 90 फीसदी लोग सेवा से संतुष्ट हैं।

इसमें सभी तरह के आपात नंबर समाहित हैं

आने वाले समय में सौ फीसदी लोगों से फीडबैक लेने की ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि 5 सितंबर 2024 से महिलाओं को यातायात के दौरान खासतौर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डायल-112 के जरिए एक विशेष पहल शुरू की गई थी। इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब तक 200 से अधिक महिलाओं को उनकी मांग के अनुरूप सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इस एक हेल्पलाइन से अग्निशमन, महिला एवं बच्चों से जुड़ी समस्या, एंबुलेंस समेत अन्य सभी तरह की आपात नंबर समाहित कर दी गई हैं। इस नंबर पर फोन करके किसी तरह की सेवा ले सकते हैं।

Hardoi, UP News: RRC सेंटर और पंचायत लर्निंग सेंटर के निर्माण में काम मिला अधूरा, गांव के प्रधान और विकास अधिकारी पर FIR दर्ज

Tags: bihar election newsbihar newsDial-112 Bihar news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

लंच हो या डिनर, 5 मिनट वाली टमाटर राइस रेसिपी...

August 25, 2025

पीरियड्स में तीज व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए 10...

August 25, 2025

जानिए प्रेगनेंसी के दौरान पपीता क्यों नहीं खाना चाहिए

August 25, 2025

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025
Bihar Police: बदल गया चेहरा! यह खबर पढ़ने के बाद आप भी करेंगे बिहार पुलिस की तारीफ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Bihar Police: बदल गया चेहरा! यह खबर पढ़ने के बाद आप भी करेंगे बिहार पुलिस की तारीफ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Police: बदल गया चेहरा! यह खबर पढ़ने के बाद आप भी करेंगे बिहार पुलिस की तारीफ
Bihar Police: बदल गया चेहरा! यह खबर पढ़ने के बाद आप भी करेंगे बिहार पुलिस की तारीफ
Bihar Police: बदल गया चेहरा! यह खबर पढ़ने के बाद आप भी करेंगे बिहार पुलिस की तारीफ
Bihar Police: बदल गया चेहरा! यह खबर पढ़ने के बाद आप भी करेंगे बिहार पुलिस की तारीफ
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?