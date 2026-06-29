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नेशनल हाईवे पर धू-धू कर जलीं चमचमाती लग्जरी कारें, ड्राइवर की सूझबूझ से बची जान; पुलिस-दमकम कर्मियों ने संभाला मोर्चा!

साक्री तालुका में राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर एक वाहन कैरियर ट्रक में अचानक आ लग गई जिससे ट्रक नें खड़ी करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खाक हो गई. ट्रक चालन से सूझबूझ से जान बचाई जिसके बाद दमकल कर्मी और पुलिस ने मोर्चे को संभाला.

By: Kajal Jain | Published: June 29, 2026 3:30:58 PM IST

नेशनल हाईवे पर धू-धू कर जलीं चमचमाती लग्जरी कारें, ड्राइवर की सूझबूझ से बची जान; पुलिस-दमकम कर्मियों ने संभाला मोर्चा!
नेशनल हाईवे पर धू-धू कर जलीं चमचमाती लग्जरी कारें, ड्राइवर की सूझबूझ से बची जान; पुलिस-दमकम कर्मियों ने संभाला मोर्चा!


महाराष्ट्र के धुले जिले से खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है. साक्री तालुका में राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर एक वाहन कैरियर ट्रक में अचानक भीषण आग की लपटें उठने लगती है जिससे ट्रक में लदी करोड़ों रुपये कीमत की लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें जलकर खाक होने लगती हैं. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है. ट्रक के ड्राइवर और दमकल कर्मी धूं-धूंकर जलती कारों में आम की लपटों को शांत करते दिखाई पड़ रहा हैं.

ट्रक ड्राइवर की सूझबूझा से टला हादसा

जानकारी के मुताबिक, वाहन क्रमांक KL-01-AF-2477 का ट्रक चेन्नई से गुजरात की ओर जा रहा था. जैसे ही वाहन ने साक्री तालुका के सुरू पानगांव को पास किया तो अचानक ट्रक से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं. ड्राइवर ने तुरंत ट्रक रोककर अपनी जान बचाई.

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पुलिस ने रोक दिया यातायात

ट्रक में आग लगने की सूचना मिलते ही साक्री दमकल विभाग और पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों तरफ का यातायात रोक दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई.  आग में कुछ लग्जरी इलेक्ट्रिक वाहन जलकर खाक हो गए, जबकि दमकल विभाग ने समय रहते कई अन्य वाहनों को सुरक्षित बचा लिया आग. लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

कुछ पहले पलटा था ट्रक

कुछ दिन पहले ही धुले जिले में एक रसायन से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया था जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी.  रसायनों से लदा यह ट्रक चोपड़ा से शिरपुर की ओर जा रहा था. इसी दौरान वाहन के अचानक सामने आ जाने के कारण चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक सड़क किनारे पलट गया और उसमें आग लग गयी. कुछ ही मिनटों में आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रक जलकर पूरी तरह राख हो गया. उस समय भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लग गया था.

ये भी पढ़ें:- कानपुर में दहला देने वाला विमान हादसा! घूमते प्रोपेलर की चपेट में आई महिला पायलट, खून से लथपथ कैडेट अस्पताल में भर्ती; DGCA ने लिया एक्शन

Tags: dhule newsfire newsluxury car accidentMaharashtra NewsRoad accident
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