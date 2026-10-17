Dhruv Rathee London Protest: ‘इंटरनेशनल घंटी’ बजाने की तैयारी! ध्रुव राठी ने लंदन में प्रदर्शन का किया ऐलान

Dhruv Rathee London Protest: YouTuber ध्रुव राठी ने कथित ‘वोट चोरी’ के खिलाफ लंदन में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, और ब्रिटिश राजधानी में समर्थकों से शनिवार को पार्लियामेंट स्क्वायर के बाहर एक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा है. शुक्रवार देर रात X पर पोस्ट किए गए एक बयान में, राठी ने कहा कि वो लंदन पहुंच गए हैं और वहां के लोगों से शनिवार को दोपहर में पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की मूर्ति पर इकट्ठा होने के लिए कहा है. राठी ने लिखा, ‘अगर आप यहां हैं तो कल दोपहर 12 बजे पार्लियामेंट स्क्वायर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन में शामिल हों.’ राठी ने इस मुद्दे को इंटरनेशनल दर्शकों तक ले जाने की भी मांग की, और लिखा, “इंटरनेशनल डंका बजाने का समय आ गया है”. उन्होंने अपनी पोस्ट “जय हिंद” के साथ खत्म की.

राठी को लिया गया था हिरासत में

PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि राठी का यह ऐलान एक हफ़्ते बाद आया है जब दिल्ली पुलिस ने उन्हें हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 56 में उनके घर से हिरासत में लिया था. यह हिरासत कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर पर बुलाए गए विरोध प्रदर्शन से पहले की गई थी. उन्हें शनिवार देर रात रिहा कर दिया गया.

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आखिर क्यों दिल्ली पुलिस ने उठाया ये कदम

पुलिस ने राठी को हिरासत में ले लिया था क्योंकि अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में इकट्ठा होने से रोकने के लिए बचाव के कदम उठाए थे. दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं और प्रक्रिया से जुड़ी ज़रूरतों का हवाला देते हुए प्रदर्शन की इजाज़त देने से मना कर दिया था, जबकि प्रदर्शनकारियों को जंतर-मंतर तक पहुंचने से रोकने के लिए खास जगहों पर पुलिस तैनात की गई थी.