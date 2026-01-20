Home > देश > Dhirendra Shastri: ‘नहीं बचेगा कोई हिंदू’, RSS के सम्मेलन में ये क्या बोल गए धीरेंद्र शास्त्री

Dhirendra Shastri: धीरेंद्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं. वहीं एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे.

By: Heena Khan | Published: January 20, 2026 2:06:48 PM IST

Dhirendra Shastri
Dhirendra Shastri


Dhirendra Shastri: धीरेंद्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे रहते हैं. वहीं एक बार फिर उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने उत्तर प्रदेश के बांदा में हुए RSS शताब्दी हिंदू सम्मेलन में एक हैरान कर देने वाला बयान दिया. अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने जातिवाद की कड़ी आलोचना की और हर चीज़ से ऊपर राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देने के महत्व पर ज़ोर दिया.

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के शब्द 

इस सम्मेलन धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने साफ शब्दों में कहा कि जिस दिन तिरंगे में चांद आ गया उस दिन न तो शर्मा बचेंगे न वर्मा बचेंगे, न क्षत्रिय बचेंगे न, रविदास वाले बचेंगे, और न तुलसीदास वाले बचेंगे यानी कि कोई भी हिंदू नहीं बचेगा.” उन्होंने अपने बयान के समर्थन में बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां एक-एक विधवा के साथ 40-40 लोगों ने रेप किया.

राष्ट्रवाद को लेकर बोली बड़ी बात 

बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने ये भी कहा कि देश को आज कास्टवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अगर हिंदू समाज जातियों में बंटा रहा तो उसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ेगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि जाति की दीवारें गिराकर राष्ट्र और धर्म की एकता को मजबूत करें. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था. इस हिंदू सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को सुनने के लिए कार्यक्रम स्थल पर भारी भीड़ देखने को मिली.

