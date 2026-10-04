‘अकेले मत आना’ आखिर क्यों Dhirendra Shastri ने लड़कियों को बागेश्वर धाम आने से किया इंकार? उठ रहे हैं सवाल

Dhirendra Shastri on Women Safety: महिलाओं संग हो रहे दुष्कर्म के मामलों ने हर किसी को बुरी तरह दहशत में डाल दिया है. दरअसल, हाल ही में Dhirendra Shastri ने कुछ ऐसा कहा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते. दरअसल, धीरेंद्र शास्त्री ने महिलाओं से अकेले बागेश्वर धाम न जाने की अपील की: उन्होंने साफ अल्फाजों में कहा, ‘अजनबियों या सेवादारों पर भरोसा न करें, 5 km से आगे की सुरक्षा हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है’ छतरपुर ज़िले के गढ़ा में मशहूर बागेश्वर धाम के बाबा बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने शनिवार रात भक्तों, खासकर महिलाओं से सावधान रहने और अकेले मंदिर जाने से बचने की अपील की. उन्होंने कहा कि अकेले धाम आने वाली महिलाओं को किसी अजनबी या मंदिर से जुड़े सेवादार पर भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए.

शास्त्री ने भक्तों से यह भी अपील की कि वो धाम में ज़्यादा देर तक न रुकें. उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई खास इंतज़ाम नहीं हैं और उनसे सतर्क रहने और अपनी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी खुद लेने को कहा.

सनातन धर्म पर हमले हो रहे हैं-Dhirendra Shastri

शास्त्री ने कहा कि अकेले धाम आने वाली महिलाओं को किसी अजनबी या सेवादार पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए. उन्होंने भक्तों को मंदिर परिसर और हॉल के अंदर ही रहने और दूसरी जगहों पर जाने से बचने की सलाह दी. उन्होंने यह भी कहा कि सनातन धर्म पर कई तरफ से हमले हो रहे हैं. उनके मुताबिक, कई लोग सनातन को टारगेट कर रहे थे और गड़बड़ी फैला रहे थे.

Noida Crime: पत्नी को भेजी आखिरी तस्वीर फिर नाले में मिली बाउंसर की लाश, आखिर कैसे और किसने दी अजय को दर्दनाक मौत?

‘भक्तों को अलर्ट रहना चाहिए’

शास्त्री ने साफ किया कि वो धाम के 5 km के दायरे में पूरे इलाके की सिक्योरिटी के लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि वो हॉल और मंदिर की ज़िम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन पूरे आस-पास के इलाके की सिक्योरिटी की नहीं. बागेश्वर धाम एडमिनिस्ट्रेशन ने भी भक्तों से कहा है कि वे अनजान लोगों या सेवादारों पर भरोसा न करें, धाम में ज़्यादा देर तक रुकने से बचें और अपनी सेफ्टी और सामान की ज़िम्मेदारी खुद लें. शास्त्री ने वृंदावन जैसे धार्मिक शहरों में हाल ही में हुई घटनाओं का ज़िक्र किया और कहा कि वह नहीं चाहते कि किसी भी अनहोनी घटना से बागेश्वर धाम या श्री बालाजी महाराज की बदनामी हो. उन्होंने भक्तों से कहा कि वे धार्मिक जगह पर जाते समय अनजान लोगों से सावधान रहें.