‘हम बकरीद पर ज्ञान नहीं देते, आप पटाखों…’, दिवाली से पहले धीरेंद्र शास्त्री का ‘बयान बम’, किसे सुलगाया?

Dhirendra Dhastri on Diwali Patake: अंतरराष्ट्रीय कथावाचक और बागेश्वर धाम के मुख्य पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं. शनिवार को उन्होंने मुंबई स्थित सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में दर्शन किए. यहाँ धीरेंद्र शास्त्री ने पटाखों पर उपदेश न देने की बात कही.

हमें उपदेश न दें – धीरेंद्र शास्त्री

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, पटाखों को लेकर ज्ञान न पेलें. हम बकरीद या ताजिया पर उपदेश नहीं देते. इसलिए हमें ज्ञान न दें. यह हमारी परंपरा है और हम इसका पालन करेंगे.”

हिंदू त्योहारों के दौरान उठाया जाता है प्रदूषण का मुद्दा

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि प्रदूषण का मुद्दा केवल हिंदू त्योहारों के दौरान ही उठाया जाता है. उन्होंने कलाकारों से सभी धर्मों के त्योहारों को समान रूप से देखने और उपदेश न देने की अपील की. ​​त्योहारों का उद्देश्य सुख, शांति और आपसी भाईचारे को बढ़ावा देना होना चाहिए. धर्म चाहे कोई भी हो, सभी को एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए.

“अगर कोई छेड़ेगा, तो छोड़ा नहीं जाएगा”

“आई लव मुहम्मद” से जुड़े विवाद पर बागेश्वर बाबा ने कहा, “अगर कोई कहता है कि ‘आई लव मुहम्मद’, तो यह गलत नहीं है. इसी तरह, अगर कोई कहता है कि ‘आई लव महादेव’, तो यह भी गलत नहीं है. हर किसी को अपने धर्म से प्रेम करने का अधिकार है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए. हालाँकि, ‘सिर को धड़ से अलग करने’ जैसे नारे और विचार न तो हिंदू समाज और न ही भारतीय कानून द्वारा बर्दाश्त किए जाएँगे. अगर कोई आपको छेड़ेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा.”

