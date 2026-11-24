Dhirendra Shastri on Baba Ramdev: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच भगवान राम और कृष्ण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है. पहले बाबा रामदेव ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्हें पाखंडी और धूर्त तक कह दिया. इसके बाद धीरेंद्र शास्त्री ने उनके इस बयान पर कैसा रिएक्ट किया और उनके बयान पर बाबा रामदेव ने क्या कहा चलिए विस्तार से जानें.

पहले बाबा रामदेव ने धीरेंद्र शास्त्री पर साधा निशाना

विवाद की शुरुआत 23 नवंबर को झारखंड के जमशेदपुर में आयोजित महिला पतंजलि योग समिति के कार्यक्रम से हुई. यहां बाबा रामदेव ने बिना नाम लिए धीरेंद्र शास्त्री के भगवान राम और कृष्ण को लेकर दिए गए कथित बयान पर नाराजगी जताई. रामदेव ने कहा कि कुछ लोग न वेद पढ़ते हैं, न उपनिषद और न ही दर्शन की समझ रखते हैं. उन्हें लोकतंत्र और संविधान का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा करने का दावा करते हैं. उन्होंने तीखे शब्दों में कहा कि अरे तुम खुद ही को बचा लो. बावले, पाखंडी, धूर्त कहीं के.

धीरेंद्र शास्त्री ने बाबा रामदेव के बयान पर क्या प्रतिक्रिया दी?

इस घटना के बाद 24 नवंबर को पंजाब के पठानकोट में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने बाबा रामदेव की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने सीधे टकराव का रास्ता अपनाने के बजाय रामदेव को अपना बड़ा और अभिभावक बताया. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि वो हमारे बड़े हैं. जो आशीर्वाद देंगे हमें मंजूर है. चार दिन पहले बाबा रामदेव ने उनके बारे में मंच से अच्छी बातें कही थीं और अब उनकी आलोचना कर रहे हैं. शास्त्री बोले हमको निंदा भी स्वीकार है और प्रशंसा भी स्वीकार है. उन्होंने हमेशा रामदेव को अभिभावक के रूप में देखा है और संतों के प्रति उनके मन में कभी अवहेलना का भाव नहीं रहा.

बाबा रामदेव ने बागेश्वर बाबा बेटे जैसा कहा

धीरेंद्र शास्त्री के जवाब के बाद, बाबा रामदेव ने भी 24 नवंबर को हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस विवाद पर बात की. उन्होंने साफ किया कि उनकी नाराजगी पर्सनल नहीं थी, बल्कि भगवान और देवताओं के बीच तुलना से उन्हें दुख हुआ था.

रामदेव ने कहा बागेश्वर बाबा मेरे बेटे जैसे हैं. वह मेरे छोटे भाई और शिष्य जैसे भी हैं. इसलिए, मैंने उन्हें पूरी ताकत से डांटा, जो मुझे गलत और दुख देने वाला लगा. उन्होंने भी मेरी डांट को प्यार से मान लिया. यह भी उनकी महानता है. उन्होंने यह भी कहा कि सनातन धर्म की परंपरा किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि सभी की भलाई को बढ़ावा देना चाहती है. रामदेव ने दोनों संतों के समर्थकों से भी विवाद को न बढ़ाने की अपील की.

#WATCH | Haridwar, Uttarakhand: Amid the row over his criticism of Bageshwar Dham Peethadhishwar Dhirendra Krishna Shastri, Yog Guru Ramdev says, “Bageshwar Baba is like my son; he is also my younger brother and like my disciple. So, I scolded him with that right regarding what I felt was inappropriate and what hurt me. He too accepted my scolding as love. It is his greatness too.” — ANI (@ANI) November 24, 2026

हालांकि, दोनों संतों के हालिया बयान विवाद को शांत करने की कोशिश लगते हैं. धीरेंद्र शास्त्री ने रामदेव की आलोचना को आशीर्वाद बताया, जबकि रामदेव ने उन्हें अपना छोटा भाई और शिष्य कहकर अपनापन दिखाया.