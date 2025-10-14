Home > देश > धीरेंद्र शास्त्री पहुंचे वृंदावन, Premananda Maharaj से की मुलाकात, जानिए क्या बोले?

Dhirendra Shastri Met Premananda Maharaj: पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज से स्नेहपूर्वक मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली.

By: Ashish Rai | Published: October 14, 2025 8:08:39 PM IST

Baba Bageshwar on Premanand Maharaj: प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ने के बाद, कई प्रमुख हस्तियों ने सोशल मीडिया पर उनके स्वास्थ्य के लिए आभार व्यक्त किया. हालाँकि, अब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है. इसके बाद, बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री आज उनके आश्रम, श्री राधा हित केलि कुंज पहुँचे.

धीरेंद्र शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की

धीरेंद्र शास्त्री का वृंदावन आगमन सार्वजनिक न होकर व्यक्तिगत था. जैसे ही वृंदावनवासियों को उनके आगमन की सूचना मिली, उनके दर्शन के लिए आश्रम के बाहर उनके अनुयायियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी.

पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से बातचीत में प्रेमानंद महाराज ने कहा, “आपका दिव्य ज्ञान का प्रसार लोगों को ईश्वर से जोड़ रहा है.” प्रेमानंद महाराज ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री से उनके वृंदावन प्रवास के बारे में भी पूछा.

धीरेंद्र शास्त्री सनातन एकता यात्रा का नेतृत्व करेंगे

इस बैठक के दौरान, बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी ने प्रेमानंद महाराज को अपनी वृंदावन यात्रा का कारण बताते हुए कहा, “सनातन एकता यात्रा के तहत, मैं दिल्ली से वृंदावन तक पैदल यात्रा करूँगा. इस पहल के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है.”

गौरतलब है कि प्रेमानंद महाराज के साथ इस बैठक के बाद, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक पदयात्रा का नेतृत्व करेंगे, जो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी. उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि इस यात्रा में अधिक से अधिक लोग शामिल हों.

