Home > देश > नककटू चंडालन…स्वरा भास्कर पर जमकर बरसे धीरेंद्र शास्त्री, कहा- भैया को सैंया बनाने वाले क्या जाने जौहर के बारे में

नककटू चंडालन…स्वरा भास्कर पर जमकर बरसे धीरेंद्र शास्त्री, कहा- भैया को सैंया बनाने वाले क्या जाने जौहर के बारे में

Dhirendra Krishna Shastri: स्वरा भास्कर के जौहर वाले बयान पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अरे नकटू, चंडालन, यह कायरता नहीं…जौहर तो वीरता है. समर्पण है, अपने पति के प्रति अर्पण है. तुम क्या जानो जौहर को.

By: Sohail Rahman | Published: September 6, 2026 11:34:49 AM IST

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का स्वरा भास्कर को पलटवार
धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का स्वरा भास्कर को पलटवार


Dhirendra Krishna Shastri: स्वरा भास्कर के जौहर वाले बयान पर बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार किया है. उन्होंने स्वरा भास्कर पर जमकर सुनाई है. इसको लेकर उन्होंने कहा कि अब एक तथाकथित खातून हैं…हमसे रोका नहीं जा रहा, हमारा पेट बार-बार गुड़-गुड़ कर रहा है. हम बहुत कंट्रोल कल से कर रहे हैं लेकिन अब हो नहीं रहा. एक तथाकथित महिला है, उसने रानी पद्मावती पर बयान दिया कि जौहर कायरता है.

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि अरे नकटू, चंडालन, यह कायरता नहीं…जौहर तो वीरता है. समर्पण है, अपने पति के प्रति अर्पण है. तुम क्या जानो जौहर को, तुम क्या जानो संस्कृति को, तुम क्या जानो मर्यादा को? और धर्मविरोधी जान भी नहीं सकते. कुछ लोग भारत में ऐसे हैं जो भैया को सैयां बना लेते हैं. वे क्या जानें जौहर के बारे में?

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बंगाल के हिंदुओं से की ये प्रार्थना

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हमारी बातों से किसी को बुरा लगे तो लगे. हमारी बातों से किसी का दिल ठेस हो तो हो जाए, पर हम जब तक जीएंगे, तब तक सत्य बोलेंगे. इसके बाद उन्होंने बंगाल के हिंदुओं से प्रार्थना करते हुए कहा कि इस बार की नवरात्रि में तुम देवी की प्रतिमा भले ही न रखना, पर नवरात्रि में प्रतिमाओं के पास नॉनवेज नहीं बिकना चाहिए. इस बार की नवरात्रि में तुम दुर्गा पूजा करना या न करना, पर एक काम जरूर करना. पश्चिम बंगाल को ‘लव जिहाद’ मुक्त जरूर कर देना. इस बार की नवरात्रि में पश्चिम बंगाल के हिंदुओं, हम तुमसे प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि इस बार की नवरात्रि में तुम प्रण लेना कि प्रतिमा में तो मां के दर्शन करना, पर प्रति मां में भी मां के दर्शन करना.

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स्वरा भास्कर ने क्या कहा था?

दरअसल, स्वरा भास्कर ने ‘पद्मावत’ के जौहर वाले सीन को कायरतापूर्ण बताया और भंसाली पर सवाल उठाया कि क्या वो इस फिल्म के जरिए रेप की शिकार महिलाओं को बताना चाहते थे कि वो जीने लायक नहीं हैं? हालांकि, उन्होंने बाद में इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया था और कहा कि मेरी बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया.

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Tags: dhirendra krishna shastriSwara Bhasker
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