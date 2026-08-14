Maharashtra: क्या भगवा तिलक लगाने की वजह से हुआ था धीरज परदेसी पर हमला? पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप, विधायक ने उठाए सवाल

Maharashtra News: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में धीरज परदेसी की मौत के मामले में अब उनकी पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतक की पत्नी का कहना है कि उनके पति के साथ कथित तौर पर हमला सिर्फ इसलिए किया गया, क्योंकि वह माथे पर भगवा तिलक लगाकर काम करने गए थे. मृतक की पत्नी के मुताबिक, उनके पति गर्व से कहते थे कि वह हिंदू हैं और रोज भगवा तिलक लगाएंगे. उनका आरोप है कि जिस इलाके में धीरज काम करने के लिए गए थे, वहां उन्हें भगवा तिलक लगाने को लेकर आपत्ति जताई जाती थी.

पत्नी का दावा है कि उनके पति पहले भी उसी इलाके में काम करने जाते थे, लेकिन इससे पहले कभी उनके साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई. उनका आरोप है कि घटना वाले दिन वह भगवा तिलक लगाकर काम करने गए थे, जिसके बाद कई लोगों ने उन पर हमला किया.

‘हिंदू कर्मचारियों में डर का माहौल’

मृतक की पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि इलाके में हिंदू लोगों के आने-जाने और काम करने को लेकर कथित तौर पर रोक-टोक की जाती है. उनका कहना है कि इस घटना के बाद खास तौर पर महानगरपालिका में काम करने वाले हिंदू कर्मचारियों में डर का माहौल है और उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

धीरज परदेसी की पत्नी ने सरकार से पूरे मामले पर गंभीरता से ध्यान देने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि उनके पति से जुड़े मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए, उन्हें सरकारी वकील उपलब्ध कराया जाना चाहिए और घटना में जो भी आरोपी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए.

विधायक ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

वहीं इस मामले को लेकर महाराष्ट्र के विधायक संग्राम जगताप ने भी पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. संग्राम जगताप का आरोप है कि पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और मामले की कुछ बातों को सामने नहीं आने दिया जा रहा है.

उनका कहना है कि वह इस पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने रखेंगे और पुलिस की ओर से बताई जा रही छोटी-बड़ी बातों की भी जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे.

पुलिस का झुकाव मुस्लिम समाज की तरफ ज्यादा- संग्राम जगताप

जगताप ने आरोप लगाया कि मामले में पुलिस का झुकाव मुस्लिम समाज की तरफ ज्यादा है और पीड़ित पक्ष की बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने यह भी दावा किया कि घटना से पहले कथित तौर पर साजिश या योजना बनाने वाले कुछ लोगों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है.

संग्राम जगताप ने मुख्यमंत्री से मांग करने की बात कही है कि मामले की जांच कर रहे स्थानीय अधिकारियों को हटाकर किसी वरिष्ठ अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी दी जाए, ताकि मामले की निष्पक्ष और तेजी से जांच हो सके और पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके.

हालांकि, मृतक की पत्नी और विधायक संग्राम जगताप की ओर से लगाए गए इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है. मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष और जांच की वर्तमान स्थिति भी अहम होगी.

(महाराष्ट्र से शाहिद अंसारी की रिपोर्ट)