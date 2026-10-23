रात के अंधेरे में बिना कपड़ों के Women's PG में घुसता था शख्स, 3 महीने तक किया कांड...फिर CCTV में कैद हुई ऐसी हरकतें कि मच गया हड़कंप!

Dharwad PG CCTV Incident: धारवाड़ के सप्तपुर इलाके में एक वीमेंस पेइंग गेस्ट (PG) अकमोडेशन में सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, एक शख्स रात के वक्त बिना कपड़ों के पीजी परिसर में दाखिल होता था और वहां सुखाने के लिए डाले गए महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुरा लेता था. पिछले तीन महीनों से हो रही इन घटनाओं ने वहां रहने वाली छात्राओं और वर्किंग महिलाओं की प्राइवेसी और सिक्योरिटी को खतरे में डाल दिया है. जब महिलाओं ने इसका विरोध किया, तो आरोपी ने उन्हें धमकी भी दी, जिससे पूरी बिल्डिंग में डर का माहौल बन गया है.

सीसीटीवी में कैद हो गईं शख्स की हरकतें

सामने आई सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स रात के समय संदिग्ध हालत में पीजी परिसर के अंदर घूमता हुआ साफ नजर आ रहा है. रहने वाली लड़कियों ने आरोप लगाया है कि यह शख्स सिर्फ अंदर ही नहीं घुसता था, बल्कि बाहर सूखने के लिए डाले गए महिलाओं के अंडरगारमेंट्स भी चोरी कर ले जाता था. जब रेजिडेंट्स ने इस हरकत का विरोध किया या शोर मचाया, तो उस व्यक्ति ने मौके से भागने से पहले उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां भी दीं.

पुलिस में शिकायत, आगे क्या कार्रवाई होगी?

यह पूरा मामला धारवाड़ सबअर्बन पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले एरिया का बताया जा रहा है. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इस मामले में कोई आधिकारिक पुलिस शिकायत दर्ज हुई है या नहीं और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच करके आरोपी की पहचान की है या नहीं. इन तमाम रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद, पीजी में रहने वाली सभी महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उस शख्स की पहचान करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी एक्शन लिया जाए.

पीजी में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल!

पढ़ाई या नौकरी के सिलसिले में घर से दूर रहने वाली महिलाओं के लिए पीजी एक बेहद जरूरी रेजिडेंशियल ऑप्शन होता है. इस घटना के बाद से वीमेंस पीजी में एक्सेस कंट्रोल, नाइटटाइम सिक्योरिटी, प्रॉपर लाइटिंग और वर्किंग लॉक्स जैसे सेफ्टी मेजर्स पर बड़े सवालिया निशान लग गए हैं. पीजी ऑपरेटर्स की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रखें, ताकि इस तरह की घटनाओं को समय रहते रोका जा सके और वहां रहने वाली हर लड़की सुरक्षित महसूस कर सके.

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