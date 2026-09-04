Home > देश > Dhartipakad Death: 281 दफा लड़े चुनाव लेकिन कभी नहीं जीती कुर्सी! अब 96 की उम्र में ‘धरतीपकड़’ ने किया दुनिया को अलविदा

Dhartipakad Death: 281 दफा लड़े चुनाव लेकिन कभी नहीं जीती कुर्सी! अब 96 की उम्र में ‘धरतीपकड़’ ने किया दुनिया को अलविदा

Dhartipakad Death: अलग सोच वाले समाजसेवी और कभी न थकने वाले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नागरमल बजोरिया, जिन्हें 'धरतीपकड़' के नाम से जाना जाता था,  दरअसल, उनका गुरुवार को भागलपुर में 96 साल की उम्र में निधन हो गया.

By: Heena Khan | Published: September 4, 2026 8:24:22 AM IST

dhartipakad death
dhartipakad death


Dhartipakad Death: अलग सोच वाले समाजसेवी और कभी न थकने वाले चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नागरमल बजोरिया, जिन्हें ‘धरतीपकड़’ के नाम से जाना जाता था,  दरअसल, उनका गुरुवार को भागलपुर में 96 साल की उम्र में निधन हो गया. बता दें कि सुजागंज मुख्य बाजार के रहने वाले बजोरिया का अंतिम संस्कार शुक्रवार को बरारी घाट पर किया जाएगा. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बजोरिया ने 281 चुनाव लड़े लेकिन कभी नहीं जीते. उनका मशहूर कहना था: “मैं चुनाव नहीं हारता, बल्कि जनता हमेशा हारती है.”

पटना से दिल्ली तक लड़ा चुनाव लेकिन…

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उनके चुनावी सफर में नगर निगम के चुनावों से लेकर पटना और दिल्ली में संसदीय चुनाव तक शामिल थे. उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और एल के आडवाणी जैसे बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ा. उन्होंने अपना पहला चुनाव 1969 में तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वी वी गिरि के खिलाफ लड़ा था. बाद में उन्होंने भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए 18 बार चुनाव लड़ा और उनका आखिरी, यानी 281वां चुनाव 2019 में हुआ. अविभाजित भारत के लाहौर में जन्मे बजोरिया 1930 के दशक में भागलपुर आ गए और शहर के मुख्य बाजार में अपना कारोबार शुरू किया. उन्होंने खुद को समाज सेवा में भी लगाया; उन्होंने सादगीपूर्ण और दहेज-मुक्त शादियों को बढ़ावा देने के लिए गरीब लड़कियों की सामूहिक शादियों का आयोजन किया और पीने के पानी की जरूरत वाली जगहों पर ट्यूबवेल लगवाने में मदद की.

You Might Be Interested In

Weather Update 4 September 2026: आज 25 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने जारी की आंधी तूफान की भी चेतावनी

मेरे दादाजी एक समर्पित समाजसेवी थे-गौरव बजोरिया 

बजोरिया के लिए चुनाव लड़ना सांसद या विधायक बनने से कहीं ज़्यादा सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों की ओर ध्यान खींचने और मतदाताओं को सबसे अच्छे उम्मीदवार को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने का जरिया था. उनके पोते गौरव बजोरिया ने कहा कि उनके दादाजी एक समर्पित समाजसेवी थे और उन्हें देश से बहुत प्यार था. उन्होंने कहा,’भले ही उन्हें चुनावी जीत नहीं मिली, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी लगातार भागीदारी, सिस्टम को चुनौती देने का साहस और कभी हार न मानने वाला जज्बा भागलपुर के लोगों की यादों में हमेशा बना रहेगा.’

Aaj Ka Rashifal 04 September 2023: दैनिक राशिफल से जानिए, कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए शुक्रवार का दिन?

Tags: Dhartipakad DeathNagarmal Bajoria
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मियों में कौन से ड्राई फ्रूट्स खाना सही है?

September 3, 2026

क्रिस गेल नंबर-1, कोहली से आगे बाबर आजम, टी20 में...

September 2, 2026

कीनू रीव्स की 5 शानदार फिल्में

September 2, 2026

ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए क्या खाएं?

September 2, 2026

फोन पर टूटा टेम्पर्ड ग्लास लगाने के नुकसान

September 2, 2026

चिराग पासवान को किसने दी जान से मारने की धमकी?

September 1, 2026
Dhartipakad Death: 281 दफा लड़े चुनाव लेकिन कभी नहीं जीती कुर्सी! अब 96 की उम्र में ‘धरतीपकड़’ ने किया दुनिया को अलविदा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Dhartipakad Death: 281 दफा लड़े चुनाव लेकिन कभी नहीं जीती कुर्सी! अब 96 की उम्र में ‘धरतीपकड़’ ने किया दुनिया को अलविदा
Dhartipakad Death: 281 दफा लड़े चुनाव लेकिन कभी नहीं जीती कुर्सी! अब 96 की उम्र में ‘धरतीपकड़’ ने किया दुनिया को अलविदा
Dhartipakad Death: 281 दफा लड़े चुनाव लेकिन कभी नहीं जीती कुर्सी! अब 96 की उम्र में ‘धरतीपकड़’ ने किया दुनिया को अलविदा
Dhartipakad Death: 281 दफा लड़े चुनाव लेकिन कभी नहीं जीती कुर्सी! अब 96 की उम्र में ‘धरतीपकड़’ ने किया दुनिया को अलविदा