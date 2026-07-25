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Dharmendra Pradhan Resignation: कितनी थी धर्मेंद्र प्रधान की सैलरी? हर महीने मिलती थी ये सुविधाएं

Dharmendra Pradhan Resignation:केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपने इस्तीफे की घोषणा की है. इसके बाद, कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि शिक्षा मंत्री और दूसरे केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को मिलने वाली सैलरी, भत्ते और ऑफिशियल फायदे क्या हैं.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: July 25, 2026 3:11:58 PM IST

धर्मेंद्र प्रधान की सैलरी कितनी थी?
धर्मेंद्र प्रधान की सैलरी कितनी थी?


Dharmendra Pradhan Resignation: NEET पेपर लीक के आरोपों को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर स्टूडेंट्स के विरोध प्रदर्शन के बीच एक ज़रूरी खबर सामने आ रही है. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में अपने इस्तीफे की घोषणा की है. इसके बाद, कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि शिक्षा मंत्री और दूसरे केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों को मिलने वाली सैलरी, भत्ते और ऑफिशियल फायदे क्या हैं. आइए जानें कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सांसद और कैबिनेट मंत्री के तौर पर कितना मिलता है.

बेसिक सैलरी और महीने के भत्ते

शिक्षा मंत्री को हर महीने ₹1 लाख की बेसिक सैलरी मिलती है. इसके अलावा, उन्हें चुनाव क्षेत्र के काम और लोगों तक पहुंचने के लिए हर महीने ₹70,000 का चुनाव क्षेत्र भत्ता मिलता है. ऑफिस के खर्चों और स्टाफ के खर्चों को पूरा करने के लिए हर महीने ₹60,000 का ऑफिस भत्ता भी दिया जाता है. जब संसद या उसकी कमेटियां चल रही होती हैं, तो मंत्रियों को ऑफिशियल मीटिंग में शामिल होने के लिए ₹2,000 का डेली भत्ता भी मिलता है.

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नई दिल्ली में सरकारी घर

केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य के तौर पर, शिक्षा मंत्री को दिल्ली के लुटियंस ज़ोन में एक पूरी तरह से फर्निश्ड सरकारी बंगला मिलता है, जिसका कोई किराया नहीं है. इस घर की देखभाल सरकार करती है और इसमें ऑफिशियल और रहने की सभी ज़रूरी सुविधाएं मिलती हैं.

सरकारी गाड़ी और सिक्योरिटी

मंत्री को ऑफिशियल इस्तेमाल के लिए एक सरकारी गाड़ी, ड्राइवर और फ्यूल दिया जाता है. कैबिनेट मंत्रियों को हाई-लेवल सिक्योरिटी भी मिलती है. इसमें संबंधित एजेंसी द्वारा सिक्योरिटी असेसमेंट के आधार पर सिक्योरिटी कर्मचारी, एस्कॉर्ट गाड़ियां और दूसरे सिक्योरिटी उपाय शामिल हो सकते हैं.

ट्रैवल और मेडिकल सुविधाएं

केंद्रीय मंत्रियों को भारत के अंदर भी फ्री ऑफिशियल ट्रैवल मिलता है. इसमें ऑफिशियल कामों के लिए फर्स्ट-AC ट्रेन ट्रैवल और एग्जीक्यूटिव क्लास हवाई ट्रैवल शामिल है. एलिजिबल परिवार के सदस्यों को लागू सरकारी नियमों के तहत कुछ ट्रैवल कंसेशन भी मिलते हैं. वे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत भी कवर होते हैं, जो मंत्रियों और उनके डिपेंडेंट परिवार के सदस्यों को एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में इलाज देती है.

ऑफिस स्टाफ और कम्युनिकेशन सुविधाएं

सरकार ऑफिशियल कामों को पूरा करने में मदद के लिए पूरा स्टाफ देती है. इसमें पर्सनल असिस्टेंट, सेक्रेटरी और सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं. सरकारी घरों और ऑफिस में टेलीफोन कनेक्शन, इंटरनेट एक्सेस और ऑफिशियल काम के लिए ज़रूरी दूसरी कम्युनिकेशन सर्विस भी होती हैं.

Tags: CJP ProtestDharmendra PradhanDharmendra Pradhan Resignationjantar mantar
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