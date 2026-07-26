NEP लागू करने से लेकर NEET धांधली तक… जानिए 4 साल में कैसे बदला धर्मेंद्र प्रधान का पूरा सफर!

NEET-UG पेपर लीक को लेकर हफ्तों से चल रहे छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. प्रदर्शनकारी छात्र काफी समय से उन्हें हटाने की मांग पर अड़े हुए थे. यह आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में शुरू हुआ था, जिसे बाद में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन का भी समर्थन मिला.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने इस्तीफे में प्रधान ने कहा कि उनका यह फैसला छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और प्रदर्शनों का फायदा उठाने की कोशिश कर रही “देश विरोधी ताकतों” को रोकने के लिए है. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी इस्तीफा स्वीकार करने पर अंतिम फैसला नहीं लिया है.

धर्मेंद्र प्रधान ने चार साल से अधिक समय तक शिक्षा मंत्रालय की कमान संभाली. इस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 जैसे ऐतिहासिक बदलाव हुए, तो वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और पाठ्यक्रम विवादों ने उनके कार्यकाल को लगातार घेरे रखा.

NEP 2020 रही सबसे बड़ी उपलब्धि

धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल की सबसे प्रमुख उपलब्धि देशभर में ‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति’ का रोलआउट रही, जिसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में दशकों का सबसे बड़ा बदलाव माना गया. उनके नेतृत्व में ‘PM श्री स्कूल योजना’ शुरू हुई, डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा मिला और UGC, AICTE व NCTE को समाप्त कर एक एकल नियामक बनाने वाला ‘विकसित भारत शिक्षा अधिस्थान विधेयक’ प्रस्तावित किया गया. वे बहुभाषी शिक्षा के बड़े समर्थक रहे और त्रि-भाषा नीति पर तमिलनाडु सरकार के साथ चले लंबे विवाद में NEP का पुरजोर बचाव किया.

NEET और UGC-NET विवाद

प्रधान के कार्यकाल की सबसे बड़ी चुनौती NEET-UG परीक्षा से जुड़ी धांधली रही. साल 2024 में बिहार से पेपर लीक, ग्रेस मार्क्स और अनियमितताओं के आरोपों के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और CBI जांच शुरू हुई. विवाद के चलते NTA प्रमुख को भी पद से हटना पड़ा था.

यह विवाद 2026 में तब फिर गहरा गया जब 3 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा को 12 मई को रद्द करना पड़ा. जांच में सामने आया कि राजस्थान के कोचिंग सेंटरों से ‘गेस पेपर्स’ के जरिए लीक हुआ था. 21 जून को दोबारा परीक्षा हुई, लेकिन छात्रों का भरोसा टूटने से मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज हो गई. 2024 में शपथ ग्रहण के दौरान भी विपक्ष ने “NEET” के नारे लगाकर उनका विरोध किया था.

इसके अलावा, जून 2024 में UGC-NET परीक्षा को आयोजन के 24 घंटे के भीतर ही रद्द करना पड़ा था, क्योंकि डार्क वेब और टेलीग्राम पर पेपर लीक की बात सामने आई थी.

NTA और CBSE पर उठे गंभीर सवाल

धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) लगातार निशाने पर रही. NEET, JEE, CUET और UGC-NET कराने वाली इस एजेंसी पर तकनीकी खामियों, मूल्यांकन में गलतियों और बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता के आरोप लगे. सरकार ने इसरो के पूर्व प्रमुखों की अध्यक्षता में सुधार समितियां बनाईं, लेकिन विवाद नहीं थमे.

साल 2026 में 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए CBSE द्वारा शुरू की गई ‘ऑन-स्क्रीन मार्किंग’ (OSM) व्यवस्था भी विवादों में आ गई. उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैनिंग में खराबी के कारण 13,000 से अधिक कॉपियों की जांच मैनुअल करनी पड़ी, जिसके बाद CBSE अध्यक्ष और सचिव का तबादला कर दिया गया.

राज्यों से टकराव और पाठ्यपुस्तक विवाद

सरकार की ‘PM श्री योजना’ और NEP की त्रि-भाषा नीति का तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों ने कड़ा विरोध किया. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्र पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया, जिसे प्रधान ने खारिज करते हुए इसे ‘मातृभाषा में शिक्षा और भाषाई स्वतंत्रता’ बताया.

दूसरी तरफ, NCERT की किताबों से मुगल इतिहास, 2002 के गुजरात दंगे और शीत युद्ध के अंश हटाने पर भी विवाद हुआ. सरकार ने इसे कोरोना के बाद पढ़ाई का बोझ कम करने की कवायद बताया, जबकि आलोचकों ने इसे इतिहास बदलने की कोशिश करार दिया. इसके अलावा, जनवरी 2025 के UGC ड्राफ्ट नियमों और 2026 के ‘इक्विटी रेगुलेशंस’ पर भी कानूनी व राजनीतिक रोक लगी.