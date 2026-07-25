आजाद भारत का पहला कैबिनेट मंत्री जिसने दिया था इस्तीफा, मच गया था बवाल; जानें पूरी कहानी

Dharmendra Pradhan Resignation: NEET पेपर लीक को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर सेंट्रल पब्लिक प्रॉसिक्यूशन (CJP) और युवाओं के चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच, देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा दे दिया है. इस बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बाद, हर जगह चर्चा हो रही है. जब भी मंत्रियों के इस्तीफे की खबरें आती हैं,

देश के राजनीतिक इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं, जो ऐसे मंत्रियों के इस्तीफे की शुरुआत को दिखाते हैं. हालांकि इस्तीफे अक्सर राजनीतिक कारणों से दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ाद भारत में पहले इस्तीफे के पीछे क्या कारण था, और किस नेता ने पहला ऐसा इस्तीफा दिया था? आइए हम पूरी जानकारी देते हैं.

आजाद भारत का पहला कैबिनेट इस्तीफा

भारत की आज़ादी के बाद, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में इंडस्ट्री और सप्लाई मंत्री बनाया गया था. वे मॉडर्न भारतीय इतिहास में केंद्रीय कैबिनेट पद से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री बने. उन्होंने 6 अप्रैल, 1950 को इस्तीफा दिया था.

इसी वजह से उन्होंने दिया था इस्तीफा

उनके इस्तीफे की वजह उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ नेहरू-लियाकत समझौता था. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरक्षा के मुद्दों पर सरकार की पॉलिसी और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से पूरी तरह असहमत थे. जब उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो उन्होंने तुरंत कैबिनेट छोड़ दी.

बाद में नई पार्टी बनाई

नेहरू सरकार से अलग होने के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सपोर्ट से भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी. उन्होंने आर्टिकल 370, जम्मू-कश्मीर पर लगाए गए स्पेशल स्टेटस और एक देश में दो संविधान, दो प्रधान और दो झंडे के खिलाफ खुलकर कैंपेन किया.

इन दिग्गजों ने भी कैबिनेट छोड़ी.

डॉ. बी.आर. अंबेडकर, जो उस समय कानून और न्याय मंत्री थे, और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जो रेलवे और ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, दोनों बड़े नेताओं ने भी अलग-अलग मुद्दों पर कैबिनेट से अपना इस्तीफा दे दिया था.