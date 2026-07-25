केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, आखिर कब खत्म होगा छात्रों का आंदोलन?

NEET पेपर लीक के आरोपों को लेकर हफ़्तों तक चले देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के बाद बढ़ते दबाव के आगे झुकते हुए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफ़ा दे दिया है. उनका इस्तीफ ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP), छात्र संगठनों और विपक्षी दलों के लगातार विरोध-प्रदर्शनों के बाद आया है. इन प्रदर्शनों में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग मुख्य रूप से उठाई गई थी.

धर्मेंद्र प्रधान ने पीएम मोदी को सौंपा इस्तीफा

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया है. उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी और केंद्र के बीच तीसरे दौर की बातचीत से कुछ घंटे पहले अपने X हैंडल पर इस कदम की घोषणा की. धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से ज़्यादा समय से डेरा डाले प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग थी.







धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा?

अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए अपने X पोस्ट मेंधर्मेंद्र प्रधान ने कहा: “मैं इस देश के युवाओं की उम्मीदों, भावनाओं और सही उम्मीदों का बहुत सम्मान करता हूं. भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को पूरा करना हमारे राजनीतिक और सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है. मैं माननीय प्रधानमंत्री का उनके दूरदर्शी नेतृत्व में देश की सेवा करने का मौका देने के लिए आभार व्यक्त करता हूं.’

क्या थी सीजेपी की मुख्य मांगें?

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही सरकार ने प्रदर्शनकारियों की सभी मांगें पूरी कर दी हैं.

मुख्य मांगें ये थीं:

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, और

NEET पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा।

हालांकि, आपको बता दें कि केंद्र ने शुक्रवार को CJP को बाद की दो मांगों पर भरोसा दिलाया था, लेकिन इस्तीफे की मांग पर चुप रहा.