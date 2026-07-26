पेपर लीक की ही वजह से 29 साल पहले धर्मेंद्र प्रधान ने की थी पॉलिटिक्स में एंट्री, पुलिस की लाठी से बूरी तरह हुए थे घायल

Dharmendra Pradhan Resign: 57 साल के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने आखिरकार इस्तीफा दे दिया है. अपनी जवानी के जोश में, उन्होंने पेपर लीक को हथियार बनाकर राइट-विंग पॉलिटिक्स में एंट्री की और देश की सेंट्रल लीडरशिप का हिस्सा बने. लेकिन एक पेपर लीक और 50 दिनों के विरोध प्रदर्शन ने आखिरकार उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया.

काफी समय बाद देश में एजुकेशन को लेकर कोई आंदोलन चल रहा था. प्रधान ने कहा, “मैंने देश विरोधी ताकतों को कन्फ्यूजन फैलाने और हालात का फायदा उठाने से रोकने के लिए इस्तीफा देने का फैसला किया है.”

पेपर लीक मुद्दे से बने लीडर

पिछले कुछ सालों में BJP सरकार में एक भरोसेमंद यूनियन मिनिस्टर के तौर पर उभरे प्रधान को एक कुशल ऑर्गनाइजर, मिनिस्टर और पॉलिटिकल मैनेजर के तौर पर भी जाना जाता है. वह ओडिशा के उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने नेशनल पॉलिटिकल सीन पर अपनी पहचान बनाई है. लेकिन किस्मत का खेल देखिए: जिस एजुकेशन के मुद्दे को उन्होंने 28 साल पहले पॉलिटिकल मुद्दा बनाया था, उसी ने उन्हें अपनी पोजीशन गंवानी पड़ी.

पेपर लीक आंदोलन से शुरू हुआ पॉलिटिकल करियर

उनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत पेपर लीक आंदोलन से हुई थी. साल 1997 था. राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, और वल्लभ पटनायक मुख्यमंत्री थे. पेपर लीक मामले ने पूरे राज्य में माहौल गरमा दिया था. उस समय प्रधान ABVP के नेशनल सेक्रेटरी थे और उत्कल यूनिवर्सिटी में एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे. 28 साल के धर्मेंद्र प्रधान की लीडरशिप में 1,500 स्टूडेंट्स ने भुवनेश्वर में स्टेट सेक्रेटेरिएट को घेर लिया था. इस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने प्रोटेस्ट करने वालों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया. प्रधान बुरी तरह घायल हो गए थे, उनकी हड्डियां टूट गई थीं. आज भी कहा जाता है कि प्रधान अपनी किस्मत की वजह से आज जिंदा हैं.

दो बार ABVP के नेशनल सेक्रेटरी

उन्होंने 18 साल की उम्र में एक स्टूडेंट के तौर पर पॉलिटिक्स में कदम रखा. प्रधान ने RSS के स्टूडेंट ऑर्गनाइजेशन, ABVP में एक एक्टिव ऑर्गेनाइजर के तौर पर अपनी पहचान बनाई. उन्होंने 1994 और 1997 के बीच दो बार ABVP में एक्टिव ऑर्गेनाइज़र के तौर पर काम किया. उन्होंने 1994 और 1997 के बीच दो बार ABVP के नेशनल सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया.

1997 में ओडिशा में ऐतिहासिक आंदोलन के बाद, वह BJP में शामिल हो गए. उन्होंने BJP की जड़ें मज़बूत कीं. इसके नतीजे 2024 में साफ़ दिखे. BJP ने ओडिशा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल के 24 साल के राज को खत्म कर दिया. BJP ने उस साल अपनी पहली सरकार बनाई. पेट्रोलियम और स्किल डेवलपमेंट जैसे अहम सेंट्रल पोर्टफोलियो संभालने के बाद, उन्हें 2021 में शिक्षा मंत्री बनाया गया.