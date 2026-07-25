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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देते ही उठने लगे सवाल! अब कौन बनेगा अगला शिक्षा मंत्री? इन नामों पर कर सकती है मोदी सरकार विचार

Who Will Be Next Education Minister | Bharat Ka Agla Shiksha Mantri Kaun | Dharmendra Pradhan Resignation: धर्मेंद्र प्रधान ने देशभर में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बीच शनिवार को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है. अब सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार किसे अगला शिक्षा मंत्री नियुक्त करेगी.

By: Shivangi Shukla | Last Updated: July 25, 2026 4:04:07 PM IST

अब कौन बनेगा अगला शिक्षा मंत्री
अब कौन बनेगा अगला शिक्षा मंत्री


Who Will Be Next Education Minister | Bharat Ka Agla Shiksha Mantri Kaun: पेपर लीक विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कहा कि उनका यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा करने और देश के युवाओं को “भ्रम के जाल में फंसने” से बचाने के उद्देश्य से लिया गया है.

बता दें कि पिछले 1 महीने से देश भर में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान से शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफे की मांग कर रहे थे. अब जबकि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया है तो बड़ा सवाल ये उठता है कि अगला शिक्षा मंत्री कौन बनेगा?

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धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफ़ा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित अपने त्यागपत्र में प्रधान ने शिक्षा के प्रति अपनी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कहा कि वह छात्रों और राष्ट्र के व्यापक हित में पद छोड़ रहे हैं. उन्होंने कहा, “चार दशकों से अधिक समय से मैंने स्वयं को छात्रों, शिक्षकों और शैक्षिक सुधार के लिए समर्पित किया है. मेरा हमेशा से यह मानना ​​रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा प्रणाली एक मजबूत राष्ट्र की आधारशिला होती है.” अपने इस्तीफे के पीछे के कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रधान ने कहा कि जंतर-मंतर और देश के अन्य हिस्सों में तेज हो चुके विरोध प्रदर्शनों का फायदा राष्ट्रविरोधी ताकतों को उठाने या छात्रों को उनकी शैक्षणिक गतिविधियों से विचलित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.

कौन होगा अगला शिक्षा मंत्री?

धर्मेंद्र प्रधान के पद से इस्तीफा देते ही देशभर में नागरिकों में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि अब अगला शिक्षा मंत्री किसे बनाया जायेगा. हालांकि सरकार ने अब तक इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि राघव चड्ढा या पीयूष गोयल के नाम पर मोदी सरकार विचार कर सकती है. इसके अलावा राजनीति के जानकारों ने ये भी अनुमान जताया है कि हो सकता है कुछ दिन के लिए किसी मंत्री को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया जाए.

Tags: Dharmendra PradhanEducation Minister
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