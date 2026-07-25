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Dharmendra Pradhan Resign: इस्तीफे के बाद कहां जाएंगे धर्मेंद्र प्रधान,क्या मोदी सरकार में फिर मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी? जानिए सरकार का ताजा रुख

Dharmendra Pradhan New Post: NEET-UG 2026 विवाद और छात्रों के लगातार विरोध- प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया.अब उनके नए पद को लेकर लोगों में संशंय बना हुआ है,आइए जानते हैं उनको आगे कौन सी जिम्मेदारी मिल सकती है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 25, 2026 4:42:48 PM IST

धर्मेंद्र प्रधान को अब कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी?
धर्मेंद्र प्रधान को अब कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी?


Dharmendra Pradhan New Role: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने देश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है. NEET-UG 2026 विवाद और छात्रों के लगातार प्रदर्शन के बीच उन्होंने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया. इसके बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल तेजी से उठने लगा कि क्या उन्हें सरकार में कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है.
 
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब तक केंद्र सरकार की ओर से उन्हें किसी नए मंत्रालय या नई जिम्मेदारी दिए जाने की घोषणा नहीं की गई है. कई तरह की अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनके अगले रोल को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

नए पद को लेकर क्या है अपडेट?

इस्तीफे के साथ धर्मेंद्र प्रधान ने छात्रों के नाम एक पत्र भी जारी किया. उन्होंने लिखा कि शुरुआत से उन्होंने पूरे मामले की जिम्मेदारी ली और उनका उद्देश्य छात्रों के भविष्य की रक्षा करना था. उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात का गलत फायदा कोई न उठा सके और छात्रों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया. 

 आखिर इस्तीफा क्यों देना पड़ा?

NEET-UG 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर देशभर में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे. विपक्ष भी लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा था. बढ़ते राजनीतिक दबाव और छात्रों के आंदोलन के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया. 

अब आगे क्या होगा?

अब सभी की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले फैसले पर है. सरकार जल्द शिक्षा मंत्रालय के लिए नए मंत्री की घोषणा कर सकती है. वहीं, धर्मेंद्र प्रधान को भविष्य में कोई दूसरी जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं, इसका फैसला भी कैबिनेट स्तर पर होने वाली घोषणा के बाद ही साफ होगा. फिलहाल उनके नए पद को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. 

Tags: Dharmendra Pradhan new postDharmendra Pradhan new role BJPwhat will Dharmendra Pradhan do after resignation
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