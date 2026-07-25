Dharmendra Pradhan Resign: ‘प्रधानमंत्री ने खुद…’, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर BJP ने ऐसा क्या कहा, जान दंग रह जाएंगे आप

Dharmendra Pradhan Resign: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर BJP MP मनोज तिवारी ने कहा, “प्रधानमंत्री ने खुद स्टूडेंट्स के प्रति संवेदनशीलता, ज़िम्मेदारी और जवाबदेही दिखाई है. जिस तरह से वह उनसे जुड़ रहे हैं, वह पहले कभी नहीं हुआ. वह स्टूडेंट्स के हितों की रक्षा के लिए कमिटेड हैं और उनके लिए किसी भी हद तक जाएंगे.”

उन्होंने आगे कहा, “प्रधानमंत्री का हर फ़ैसला वेलकम है. स्टूडेंट्स की मांगें पूरी हो गई हैं, इसलिए अब विरोध वापस ले लेना चाहिए. प्रधानमंत्री जो कुछ भी कहते हैं वह पक्का और ज़रूरी है, और स्टूडेंट्स को उनके उठाए जा रहे कदमों का सम्मान करना चाहिए.”