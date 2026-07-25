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Dharmendra Pradhan Net Worth : ₹6.92 करोड़ की संपत्ति, फिर भी करोड़ों के कर्ज में डूबे; जानें इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान की पूरी नेटवर्थ

Dharmendra Pradhan Net Worth : धर्मेंद्र प्रधान ने X पर एक लंबे पोस्ट में अपने फैसले की घोषणा कर दी है. इस बीच आइए जानें उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है?

By: Preeti Rajput | Published: July 25, 2026 2:50:56 PM IST

Dharmendra Pradhan Net Worth : ₹6.92 करोड़ की संपत्ति, फिर भी करोड़ों के कर्ज में डूबे; जानें इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान की पूरी नेटवर्थ


Dharmendra Pradhan Net Worth : NEET एग्जाम में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली में बड़ा पॉलिटिकल हंगामा देखने को मिल रहा है. एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस केंद्र सरकार पर जोरदार हमला कर रही है. दोनों की मुख्य मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दिया है. शनिवार, 25 जुलाई को अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी. आइए जानते हैं उनकी कुल संपत्ति के बारे में…

नेट वर्थ क्या है? (Dharmendra Pradhan Net Worth)

धर्मेंद्र प्रधान की कुल नेटवर्थ 6.92 करोड़ रुपये है. जानकारी के मुताबिक, उनपर 2.30 करोड़ रुपये के लोन और देनदारियां हैं. उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और IDBI बैंक से 31.38 लाख रुपये का लोन लिया है. बैंकों से लोन लेने के साथ-साथ उन्होंने कुछ लोगों को पर्सनल लोन भी दिया है, जिसमें उनकी पत्नी को 10 लाख रुपये, उनके पिता को 5 लाख रुपये और कुछ अन्य रिश्तेदारों को लोन शामिल हैं.

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म्यूचुअल फंड और FD इन्वेस्टमेंट

धर्मेंद्र प्रधान और उनके परिवार ने अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा सुरक्षित फाइनेंशियल ऑप्शन में इन्वेस्ट किया है. उनके पास बैंकों, FD और PPF में लगभग 2.47 करोड़ रुपये जमा हैं. इसके अलावा, उनके पास म्यूचुअल फंड में 80.40 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट है और 67.72 लाख रुपये की LIC और दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी हैं. इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान के पास ओडिशा में 12 लाख रुपये की खेती की जमीन और 20.50 लाख रुपये की गैर-खेती की ज़मीन है. उनके और उनकी पत्नी के पास गाजियाबाद और भुवनेश्वर में करीब 1.98 करोड़ रुपये के घर भी हैं.

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सोना, चांदी और कारें

धर्मेंद्र प्रधान के पास 200 ग्राम सोना और 2.5 kg चांदी है, जबकि उनकी पत्नी के पास 500 ग्राम सोना और 10 kg चांदी है. कारों में, धर्मेंद्र प्रधान के पास 2011 मॉडल की होंडा सिटी कार है, जबकि उनकी पत्नी के नाम पर कुछ कमर्शियल गाड़ियां हैं.

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Tags: Dharmendra Pradhan assetsDharmendra Pradhan net worthhome-hero-pos-2Union Education Minister income declaration
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