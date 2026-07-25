Dharmendra Pradhan Political Career: प्रदर्शन से सत्ता तक… फिर इस्तीफे तक! धर्मेंद्र प्रधान का सियासी सफर; जानें पूरी कहानी

Dharmendra Pradhan Political Career: पिछले एक महीने से भी अधिक समय से नीट पेपर लीक को लेकर देश के युवा जंतर मंतर समेत अपने शहर में एकजुट होकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. वह लगातार सीजेपी और विपक्ष के निशाने पर है, जिसके कारण मानसून सत्र भी ठिक से नहीं चल पा रहा है. इन सबके बीच आज शनिवार, 25 जून की दोपहर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपने इस्तीफे की जानकारी अपने एक्स अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर कर दी. बता दें कि, धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार में सबसे भरोसेमंद मंत्रियों में से एक रहे हैं. इस बीच आइए जानते हैं 57 साल के धर्मेंद्र प्रधान का सियासी सफर कैसा रहा?

पेपर लीक को लेकर कभी किया था प्रदर्शन

आपके जानकार हैरान होगी कि कभी खुद पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने पुलिस के डंडे तक खाए थे. उस दौरान वह घायल तक हो गए थे और आज उसी पेपर लीक के चलते उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा. उनके इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जुलाई को छात्रों ने पुलिस की मार तक खाई थी.

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

जानकारी के मुताबिक, धर्मेंद्र प्रधान स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री रहे हैं. साल 2014 से 2021 तक उन्होंने इस पद को संभाला. वह इकलौते हैं, जिनके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है. अगर वह कुछ वक्त और शिक्षा मंत्री के पद पर रहते, तो बीजेपी के दिग्गज नेता मुरली मनोहर जोशी के कार्यकाल को भी पछाड़ देते.

कहां से शुरू हुआ सियासी सफर?

धर्मेंद्र प्रधान ने साल 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी. साल 1985 में धर्मेंद्र प्रधान तलचर कॉलेज छात्रसंघ के अध्यक्ष बने. इसके बाद 1985 में उन्हें एबीवीपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया. साल 2004 में वह ओडिशा के देवगढ़ से लोकसभा सांसद रहे. फिर बिहार और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य भी चुने गए. साल 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने ओडिशा की संबलपुर सीट से जीत हासिल की. उन्होंने काफी लंबे समय तक पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री की भूमिका भी निभाई. वह कुछ समय तक कौशल विकास एवं उद्यमिता और इस्पात मंत्री पद पर भी रहे. बता दें कि, वह 2005 में बीजेपी युवा मोर्चा के 10वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने. उनकी एक आदत काफी अलग थी. वह अपनी जेब में तीन अलग रंग के पेन रखते थे. धर्मेंद्र प्रधान के पेट्रोलियम मंत्री रहते हुए दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना लागू हुई. इसके अलावा उन्होंने एलपीजी सब्सिडी छोड़ने के लिए ‘गिव इट अप’ अभियान भी शुरू किया. जो काफी ज्यादा मशहूर हुआ.

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सबसे लंबे वक्त तक मंत्री पद पर रहे धर्मेंद्र प्रधान

धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर दो दशकों से भी अधिक लंबा रहा है. उन्होंने अब तक दो बार लोकसभा, दो बार राज्यसभा और एक बार विधायक के रूप में जनता का प्रतिनिधित्व किया है. उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 2000 में हुई, जब वह ओडिशा की पल्ललहारा विधानसभा सीट से पहली बार विधायक चुने गए. इसके बाद 2004 में उन्होंने ओडिशा की देवगढ़ लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर संसद पहुंचे. फिर 2012 में बिहार से पहली बार राज्यसभा सदस्य बने और 2018 में मध्य प्रदेश से दूसरी बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए. हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने ओडिशा की संबलपुर सीट से जीत हासिल कर दूसरी बार लोकसभा सदस्य बनने का गौरव प्राप्त किया.

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