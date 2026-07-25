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Dharmendra pradhan family tree: कौन हैं धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी और बच्चे? जानिए केंद्रीय मंत्री के परिवार की पूरी कहानी

Dharmendra pradhan family tree: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक सफर उनके परिवार की मजबूत वैचारिक विरासत और संस्कारों से जुड़ा रहा है. ओडिशा के तालचेर में जन्मे धर्मेंद्र प्रधान के पिता दिवंगत डॉ. देबेंद्र प्रधान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जबकि उनकी मां बसंत मंजरी प्रधान ने पारिवारिक मूल्यों को मजबूत आधार दिया. उनकी पत्नी मृदुला ठाकुर प्रधान इतिहास की प्रोफेसर और लेखिका हैं, जो सार्वजनिक जीवन से दूर रहती हैं. उनके दोनों बच्चे, नैमिषा और निशांत प्रधान, राजनीति से अलग अपने पेशेवर करियर में सक्रिय हैं.

By: Ranjana Sharma | Published: July 25, 2026 4:02:08 PM IST

धर्मेंद्र प्रधान फैमिली ट्री
धर्मेंद्र प्रधान फैमिली ट्री


Dharmendra pradhan family tree: राजनीति में सफलता केवल व्यक्तिगत मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि इसके पीछे कई बार पीढ़ियों का संघर्ष, वैचारिक पृष्ठभूमि और मजबूत पारिवारिक नीव जुड़ी होती है. देश के प्रमुख राजनीतिक चेहरों में शुमार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जीवन भी इसी का एक बेहतरीन उदाहरण है. ओडिशा के एक औद्योगिक और राजनीतिक रूप से गहरे जुड़े परिवार से ताल्लुक रखने वाले धर्मेंद्र प्रधान का सफर इस बात की गवाही देता है कि कैसे पारिवारिक संस्कारों ने उन्हें देश की मुख्यधारा की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया. आइए, तालचेर की कोयला खदानों से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक फैले धर्मेंद्र प्रधान के इस पारिवारिक वृक्ष और उनके सफर के अनछुए पहलुओं को विस्तार से समझते हैं.

 शुरुआती जीवन की जड़ें

धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के अंगुल जिले के तालचेर शहर में हुआ था. तालचेर एक ऐसा क्षेत्र है जो कोयला खनन, ऊर्जा उत्पादन और भारी उद्योगों के लिए देश भर में जाना जाता है. औद्योगिक परिवेश का प्रभाव: एक औद्योगिक और कामकाजी माहौल में पले-बढ़े होने के कारण धर्मेंद्र प्रधान को बहुत कम उम्र में ही देश की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं, ऊर्जा सुरक्षा और विकास संबंधी प्राथमिकताओं को करीब से देखने का अवसर मिला. यही कारण है कि आज भी उनके कई नीतिगत और राजनीतिक दृष्टिकोणों में ज़मीनी विकास और ऊर्जा क्षेत्र की गहरी समझ साफ झलकती है.

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पिता डॉ. देबेंद्र प्रधान और परिवार

धर्मेंद्र प्रधान के व्यक्तित्व को गढ़ने में उनके परिवार और विशेषकर उनके पिता की भूमिका सबसे अहम रही है. उनके घर का माहौल शुरू से ही राजनीति और सार्वजनिक सेवा से ओत-प्रोत था. पिता डॉ. देबेंद्र प्रधान अपने समय के बेहद कद्दावर और सम्मानित नेता थे. वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं. ओडिशा में जब भाजपा अपने शुरुआती दिनों में संगठन का विस्तार कर रही थी, तब डॉ. देबेंद्र प्रधान उन प्रमुख स्तंभों में से एक थे जिन्होंने राज्य में पार्टी की नींव मजबूत की.  वहीं मां बसंत मंजरी प्रधान ने पारिवारिक जीवन को संभालते हुए संस्कारों की एक मजबूत डोर से पूरे परिवार को बांधे रखा. अन्य राजनेताओं के विपरीत, जिन्होंने जीवन के दूसरे क्षेत्रों में हाथ आजमाने के बाद राजनीति में कदम रखा, धर्मेंद्र प्रधान का बचपन और युवावस्था ऐसे माहौल में बीती जहाँ जनसेवा और राजनीतिक चर्चाएं दैनिक जीवन का हिस्सा थीं.

वैचारिक शुरुआत और उत्कल विश्वविद्यालय का दौर

परिवार से मिले राजनीतिक संस्कारों को आगे बढ़ाते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी उच्च शिक्षा के दौरान ही सार्वजनिक जीवन में कदम रख दिया था. उन्होंने ओडिशा के सबसे प्रतिष्ठित और पुराने शिक्षण संस्थानों में से एक, उत्कल यूनिवर्सिटी (Utkal University) से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की. यहाँ रहते हुए वे अकादमिक बहसों, छात्र सक्रियता और सामाजिक मुद्दों के संपर्क में आए. एबीवीपी से जुड़ाव: छात्र जीवन के दौरान ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़ गए. छात्र राजनीति की इस भट्टी ने उन्हें कुशल नेतृत्व, बेहतरीन वक्ता और एक मजबूत संगठनकर्ता के रूप में तराशा.

जीवनसंगिनी मृदुला ठाकुर प्रधान

सार्वजनिक जीवन की चकाचौंध और राजनीति के शोर-शराबे से कोसों दूर, धर्मेंद्र प्रधान की पारिवारिक दुनिया बेहद शांत और अनुशासित है. धर्मेंद्र प्रधान का विवाह 9 दिसंबर 1998 को मृदुला ठाकुर प्रधान के साथ हुआ था. मृदुला राजनीति की दुनिया से पूरी तरह दूर रहकर अपनी शैक्षणिक और बौद्धिक पहचान रखती हैं. वे पेशे से एक इतिहास की प्रोफेसर और लेखिका हैं.  एक केंद्रीय मंत्री की पत्नी होने के बावजूद वे अमوमन सार्वजनिक मंचों और मीडिया की लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. उनका अधिकांश समय अकादमिक कार्यों, परिवार की देखभाल और सांस्कृतिक गतिविधियों में व्यतीत होता है.

संतान

धर्मेंद्र प्रधान और मृदुला प्रधान के दो बच्चे हैं-बेटी नैमिषा प्रधान और बेटा निशांत प्रधान. दोनों ने अपने लिए राजनीति के बजाय एक स्वतंत्र और पेशेवर करियर का रास्ता चुना है. बेटी नैमिषा ने अपनी उच्च शिक्षा देश और दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों से हासिल की है. उन्होंने अमेरिका की प्रतिष्ठित टफ्ट्स यूनिवर्सिटी (Tufts University) से कानून (LLM) की पढ़ाई पूरी की है. इसके साथ ही, वे कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी सक्रिय हैं और एक कुशल ओडिसी नृत्यांगना भी हैं. वे सीधे तौर पर सक्रिय राजनीति से दूर अपनी पेशेवर दुनिया में व्यस्त हैं. वहीं बेटा निशांत प्रधान शिक्षा और निजी कार्यक्षेत्र में सक्रिय हैं और लाइमलाइट से दूर रहते हैं.

Tags: dharmendra pradhan family tree
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