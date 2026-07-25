Home > देश > कितन पढ़े लिखे है धर्मेंद्र प्रधान, क्या है उनकी शैक्षिक योग्यता से लेकर राजनीतिक सफर तक जानें सबकुछ

कितन पढ़े लिखे है धर्मेंद्र प्रधान, क्या है उनकी शैक्षिक योग्यता से लेकर राजनीतिक सफर तक जानें सबकुछ

Dharmendra Pradhan education qualification: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का राजनीतिक और शैक्षणिक सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर देश की शीर्ष राजनीतिक जिम्मेदारियों तक पहुंचा. ओडिशा के तालचेर में जन्मे धर्मेंद्र प्रधान ने तालचेर कॉलेज से स्नातक और उत्कल विश्वविद्यालय से मानवशास्त्र (एंथ्रोपोलॉजी) में एमए की डिग्री हासिल की. छात्र जीवन में एबीवीपी से जुड़ने के बाद उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा में संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाईं और आगे चलकर केंद्रीय मंत्री बने.

By: Ranjana Sharma | Published: July 25, 2026 3:25:06 PM IST

कितन पढ़े लिखे है धर्मेंद्र प्रधान
कितन पढ़े लिखे है धर्मेंद्र प्रधान


Dharmendra Pradhan education qualification: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इस्तीफे का एलान कर दिया. धर्मेंद्र प्रधान की शिक्षा ओडिशा में ही हुई. जानकारी के अनुसार उनका जन्म 26 जून 1969 को ओडिशा के तालचेर में हुआ . प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने तालचेर कॉलेज से स्नातक (ग्रेजुएशन) की पढ़ाई पूरी की. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने उत्कल विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने मानवशास्त्र (एंथ्रोपोलॉजी) विषय में मास्टर ऑफ आर्ट्स (एमए) की डिग्री प्राप्त की. विश्वविद्यालय के दौरान उनकी पहचान केवल एक छात्र तक सीमित नहीं रही, बल्कि वे छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय और मुखर आवाज बनकर उभरे. यही दौर उनके सार्वजनिक जीवन और नेतृत्व क्षमता को आकार देने वाला साबित हुआ.
 

छात्र राजनीति से मिली राष्ट्रीय राजनीति की पहली सीढ़ी

 
विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान धर्मेंद्र प्रधान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) से जुड़े. छात्र संगठन के माध्यम से उन्होंने शिक्षा, छात्र अधिकार और विश्वविद्यालय से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय भूमिका निभाई. एबीवीपी में काम करते हुए उन्होंने संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का परिचय दिया. छात्र राजनीति में उनकी सक्रियता ने आगे चलकर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) तक पहुंचाया.
 

भाजयुमो से राष्ट्रीय नेतृत्व तक का सफर

 
भारतीय जनता युवा मोर्चा में धर्मेंद्र प्रधान ने विभिन्न संगठनात्मक जिम्मेदारियां निभाईं. लगातार सक्रियता और संगठन में योगदान के कारण उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. बाद में उन्हें भाजयुमो का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया. इस दौरान उन्होंने संगठन के विस्तार, युवाओं को जोड़ने और पार्टी की संगठनात्मक मजबूती पर काम किया. भाजपा में उनका कद लगातार बढ़ता गया और वे पार्टी के प्रमुख रणनीतिक नेताओं में शामिल हो गए.
 

विधानसभा से संसद तक का राजनीतिक सफर

 
छात्र राजनीति और संगठन में लंबा अनुभव हासिल करने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने चुनावी राजनीति में कदम रखा. साल 2000 में वे पहली बार ओडिशा विधानसभा के सदस्य चुने गए. इसके बाद 2004 में पहली बार लोकसभा पहुंचे. बाद के वर्षों में उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में भी कार्य किया. वर्तमान में वे ओडिशा की संबलपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं.
 

केंद्र सरकार में संभाले कई अहम मंत्रालय

 
धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभाई है. शिक्षा मंत्रालय संभालने से पहले वे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के रूप में लंबे समय तक कार्यरत रहे. इसके अलावा उन्होंने इस्पात मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का भी नेतृत्व किया. इन मंत्रालयों में उन्होंने ऊर्जा, कौशल विकास और औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी कई नीतिगत पहलों का नेतृत्व किया, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी प्रशासनिक पहचान मजबूत हुई.
 

जुलाई 2021 से संभाल रहे हैं शिक्षा मंत्रालय

 
जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान को देश के शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई. तब से वे केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं. उनके कार्यकाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के क्रियान्वयन, कौशल आधारित शिक्षा, डिजिटल लर्निंग और उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया. शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, समावेशी और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में मंत्रालय लगातार विभिन्न पहलें कर रहा है.
 

राजनीतिक विरासत का भी मिला प्रभाव

 
धर्मेंद्र प्रधान का जन्म एक राजनीतिक परिवार में हुआ. उनके पिता डॉ. देबेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे. राजनीतिक माहौल में पले-बढ़े धर्मेंद्र प्रधान को बचपन से ही जनसेवा और संगठनात्मक कार्यों का अनुभव मिला. यही कारण रहा कि उन्होंने कम उम्र में ही सक्रिय राजनीति को अपने करियर के रूप में चुना.
 

समर्थकों और आलोचकों के बीच बनी अलग पहचान

 
धर्मेंद्र प्रधान पिछले दो दशकों में भाजपा के प्रमुख नेताओं में शामिल हुए हैं. समर्थक उन्हें पूर्वी भारत, विशेषकर ओडिशा में भाजपा के विस्तार और संगठन को मजबूत करने का श्रेय देते हैं. वहीं, आलोचकों ने समय-समय पर उनके विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज, नीतिगत फैसलों और कुछ सार्वजनिक मुद्दों के प्रबंधन को लेकर सवाल भी उठाए हैं. इसके बावजूद वे केंद्र सरकार के प्रमुख चेहरों में बने हुए हैं.

Tags: dharmendra pradhan education qualification
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

क्या है भोजपुरी बवाल?

July 25, 2026

हर शिव भक्त को ज़रूर करने चाहिए इन 10 पावन...

July 24, 2026

प्रोटेस्ट में इस्तेमाल किए जाने वाले 5 गाने, जो प्रदर्शन...

July 24, 2026

सावन व्रत में बनाएं खिले-खिले साबूदाना खिचड़ी

July 24, 2026

मनोज कुमार की 5 दमदार फिल्में

July 24, 2026

पानी में गीला हो गया है फोन, तो क्या करें?

July 24, 2026
कितन पढ़े लिखे है धर्मेंद्र प्रधान, क्या है उनकी शैक्षिक योग्यता से लेकर राजनीतिक सफर तक जानें सबकुछ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कितन पढ़े लिखे है धर्मेंद्र प्रधान, क्या है उनकी शैक्षिक योग्यता से लेकर राजनीतिक सफर तक जानें सबकुछ
कितन पढ़े लिखे है धर्मेंद्र प्रधान, क्या है उनकी शैक्षिक योग्यता से लेकर राजनीतिक सफर तक जानें सबकुछ
कितन पढ़े लिखे है धर्मेंद्र प्रधान, क्या है उनकी शैक्षिक योग्यता से लेकर राजनीतिक सफर तक जानें सबकुछ
कितन पढ़े लिखे है धर्मेंद्र प्रधान, क्या है उनकी शैक्षिक योग्यता से लेकर राजनीतिक सफर तक जानें सबकुछ