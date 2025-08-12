Dharmasthala Nyaya Tradition: सदियों से, धर्मस्थल एक तीर्थस्थल से कहीं बढ़कर रहा है, यह प्रतिष्ठित ‘न्याय’ परंपरा का केंद्र रहा है, जो निष्पक्षता, विश्वास और सामुदायिक सहमति पर आधारित एक पवित्र मध्यस्थता प्रणाली है। आज, उस परंपरा पर एक ऐसे आंदोलन द्वारा हमला किया जा रहा है जो न्याय का समर्थन करने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में, व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित है।

इस अभियान के केंद्र में महेश शेट्टी थिमारोडी हैं, जो एक अतिवादी तत्व हैं जो हिंदू राष्ट्रवाद का प्रचार करते हैं और अपने कुछ खास साथियों का एक छोटा समूह चलाते हैं। बेल्थांगडी तालुका के उजीरे गाँव में जन्मे महेश की सार्वजनिक छवि एक धर्मयोद्धा की है। फिर भी, अदालती रिकॉर्ड एक और कहानी बयां करते हैं, धर्मस्थल की न्याय प्रणाली के तहत सुलझाए गए भूमि विवादों में बार-बार हार की कहानी। ये प्रतिकूल फैसले उन्हें न केवल व्यक्तिगत शिकायत देते हैं, बल्कि संस्था की विश्वसनीयता को धूमिल करने का एक मकसद भी देते हैं।

2012 के कुख्यात बलात्कार और हत्या मामले में सौजन्या के माता-पिता के साथ उनके गठजोड़ से और भी पुष्ट हुए महेश के आरोपों को स्थानीय समुदाय के कुछ वर्गों ने संदेह और निंदा का सामना किया है। कई लोगों का आरोप है कि वह शोकाकुल परिवारों का भावनात्मक शोषण कर रहे हैं और उनकी त्रासदियों को आर्थिक और राजनीतिक लाभ के साधन में बदल रहे हैं।

इस आंदोलन का दायरा और भी सवाल खड़े करता है। ‘जनता के न्याय’ के नारे के पीछे एक ऐसा अभियान छिपा है जिसके पास परिष्कृत रसद, समन्वित अभियान और संसाधन हैं जो ज़मीनी स्तर की सक्रियता की तुलना में कहीं ज़्यादा हैं। फिर भी, इन निधियों का स्रोत अस्पष्ट बना हुआ है। तटस्थ “सत्य परीक्षण” से गुजरने से इनकार करना, और इसके बजाय अपने कथन के अनुकूल चुनिंदा शर्तों की माँग करना, उनकी ईमानदारी पर संदेह को और गहरा करता है।

अब यह शक्तिशाली लोगों को जवाबदेह ठहराने का मामला नहीं है। यह धर्मस्थल के नैतिक अधिकार को अस्थिर करने और एक सम्मानित न्याय प्रणाली की जगह भीड़-आधारित मुकदमों की अराजकता लाने का एक सुनियोजित प्रयास है। अगर “न्याय की भूमि” ऐसे प्रतिशोध से प्रेरित अभियानों के आगे झुक जाती है, तो इसका नुकसान धर्मस्थल से कहीं आगे तक महसूस किया जाएगा – यह हर उस समुदाय के दिल पर प्रहार करेगा जो अब भी मानता है कि नाटकीयता पर सत्य की विजय होनी चाहिए।

