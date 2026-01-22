Home > देश > Bhojshala Dispute: ऐतिहासिक फैसला! भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने तय की टाइमिंग

Bhojshala Dispute: ऐतिहासिक फैसला! भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने तय की टाइमिंग

Bhojshala Dispute: मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है. वहीं अब इस में एक नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है.

By: Heena Khan | Published: January 22, 2026 12:52:50 PM IST

Supreme Court
Supreme Court


Bhojshala Dispute: मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा है. वहीं अब इस में एक नई याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदालत ने वसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती पूजा और नमाज पढ़ने के लिए अलग-अलग टाइमिंग की मंजूरी दे दी है. जानकारी के मुताबिक, अब एक ही दिन यहां पूजा भी होगी और नमाज भी.  इस याचिका में हिंदू पक्ष ने आगामी वसंत पंचमी (23 जनवरी 2026, शुक्रवार) को भोजशाला में केवल हिंदुओं को मां सरस्वती की पूजा-अर्चना की अनुमति देने और मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने से रोकने की मांग की थी. वहीं, सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया. और एक बड़ा फैसला सुनाया. 

You Might Be Interested In

भोजशाला से जुड़ा विवाद 

आपकी जानकारी के लिए बताए दें कि हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा दायर याचिका को चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच के सामने पेश किया गया. इस याचिका में, हिंदू संगठन ने भोजशाला में सरस्वती पूजा के लिए विशेष अनुमति मांगी थी, यह एक ऐसी जगह है जिस पर हिंदू और मुस्लिम दोनों दावा करते हैं. कोर्ट की सुनवाई के दौरान, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने कहा कि मुख्य याचिका पहले ही बेकार हो चुकी है और इस बीच एक सहायक याचिका दायर की गई है. उन्होंने कोर्ट को बताया कि संविधान के अनुसार, कानून और व्यवस्था के मामलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

Haryana News: क्या 9 साल की बच्ची ने दिया बच्चे को जन्म? सामने आई Viral Video के पीछे की हकीकत

You Might Be Interested In

लिया गया बड़ा फैसला 

दूसरी तरफ, मस्जिद समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि पिछले तीन मौकों पर बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी थी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने हिंदू पक्ष को तीन घंटे तक पूजा करने की अनुमति दी थी. उन्होंने कहा, “वही व्यवस्था अपनाई जा सकती है. शुक्रवार की नमाज़ दोपहर 1 से 3 बजे तक होती है, और हम 3 बजे तक परिसर खाली कर देंगे. हम कम से कम समय मांग रहे हैं और सहयोग करने के लिए तैयार हैं. पूजा भी उसी समय में पूरी की जा सकती है.” धार्मिक वकील ने कहा कि पूजा समारोह दोपहर 1 बजे तक निर्धारित हैं, और वे हिंदू पक्ष को पूजा करने की अनुमति दे सकते हैं. हालांकि, हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने जोर दिया कि पूजा अनुष्ठान सूर्योदय से सूर्यास्त तक किए जाने चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि अगर शुक्रवार की नमाज़ शाम 5 बजे होती है, तो हिंदू पक्ष अपनी पूजा पूरी करके शाम 5 बजे तक परिसर खाली कर सकता है.

Aaj Ka Mausam: बर्फ-बारिश का डबल अटैक! कश्मीर से दिल्ली तक मौसम का बदला मिजाज

You Might Be Interested In
Tags: bhojshala casehome-hero-pos-1Supreme CourtSupreme Court News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अलीबाग में 10 शानदार सेलिब्रिटी हॉलिडे होम, यहां देखें

January 17, 2026

रेड कार्पेट की ‘महारानी’ बनीं नोरा फतेही, अपने कातिलाना अंदाज...

January 17, 2026

रकुल प्रीत सिंह ने सिखाया कैसे सहज स्टाइल से जीतें...

January 17, 2026

ऑयली स्किन के लिए नियासिनमाइड, क्या यह सच में काम...

January 16, 2026

मेकअप प्रोडक्ट्स लगाने का यहां जानें सही तरीका

January 16, 2026

सावधान! आपकी ये रोजाना की आदतें बालों की ग्रोथ को...

January 16, 2026
Bhojshala Dispute: ऐतिहासिक फैसला! भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने तय की टाइमिंग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bhojshala Dispute: ऐतिहासिक फैसला! भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने तय की टाइमिंग
Bhojshala Dispute: ऐतिहासिक फैसला! भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने तय की टाइमिंग
Bhojshala Dispute: ऐतिहासिक फैसला! भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने तय की टाइमिंग
Bhojshala Dispute: ऐतिहासिक फैसला! भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों को मंजूरी, सुप्रीम कोर्ट ने तय की टाइमिंग