धमाका इतना जोरदार कि सड़क ही समा गई जमीन में! झारखंड के 80 गांवों पर मंडराया संकट; लोगों का फूटा गुस्सा

Dhanbad Road Collapse: झारखंड के धनबाद में शुक्रवार को निरसा में चापापुर OCP (OCP) पर कोयला माइनिंग के नियमों को तोड़कर की गई भारी ब्लास्टिंग की वजह से एक बड़ा हादसा हुआ. गोपालगंज को बेनागोरिया से जोड़ने वाली मुख्य ग्रामीण सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक ज़ोरदार धमाके के साथ टूट गया.

इस घटना से सड़क का 10 मीटर लंबा हिस्सा मलबे के 5 फ़ीट गहरे, 50 मीटर चौड़े गड्ढे में गिर गया. लगभग 80 गांवों का संपर्क टूट गया है, जिससे पूरे इलाके में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. गुस्साए गांववालों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर चापापुर OCP का काम पूरी तरह से रोक दिया है.

80 गांव कट गए, एजुकेशन सिस्टम पर असर

सड़क टूटने से सबडिवीजन और ज़िला हेडक्वार्टर से संपर्क पूरी तरह टूट गया है, जिसका असर ज़िला हेडक्वार्टर पर पड़ रहा है. इसके अलावा, इलाके के हज़ारों स्टूडेंट रोज़ाना इसी मुख्य सड़क से स्कूल आते-जाते हैं. गांववालों का कहना है कि मैनेजमेंट सुरक्षा के स्टैंडर्ड को लेकर पूरी तरह से लापरवाह है.

साइट पर GCP (ग्राउंड ब्रेकर) सिर्फ़ एक फॉर्मैलिटी है. कंपनी ने आने-जाने वालों को खतरनाक और धंसे हुए इलाके के बारे में बताने के लिए कोई रूट डायवर्जन या चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया है, जिससे कोई बड़ी गाड़ी इस मौत के जाल में गिर सकती है. इसके अलावा, कई गांववालों ने OCP के पास बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी कोयला माइनिंग की बात कही है, जिससे हादसों का खतरा और बढ़ जाता है.

रेड्डी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग

घटना की जानकारी मिलने पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर पिंकी मरांडी और सोशल वर्कर अंजलि पासवान बड़ी संख्या में गांववालों के साथ मौके पर पहुंचे और OCP का काम पूरी तरह से रोक दिया. डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर पिंकी मरांडी ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ECL मैनेजमेंट से OCP चलाने वाली रेड्डी कंपनी के खिलाफ तुरंत क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस दर्ज करने की मांग की है.

उन्होंने कहा कि हैवी ब्लास्टिंग से पहले ही आसपास के गांवों के घरों में दरारें आ गई थीं और अब मेन रोड टूट गई है. इस बीच, सोशल एक्टिविस्ट अंजलि पासवान ने चेतावनी दी है कि जब तक मैनेजमेंट तुरंत सड़क की मरम्मत नहीं करता और ब्लास्टिंग के स्टैंडर्ड का बिना किसी भेदभाव के ऑडिट नहीं करता, तब तक OPC पर एक इंच भी काम नहीं होने दिया जाएगा.

MP और MLA की लापरवाही से गांववाले नाराज

स्थानीय गांववालों ने इलाके के बड़े जनप्रतिनिधियों पर भी अपना गुस्सा ज़ाहिर किया है. विरोध कर रहे गांववालों ने साफ़ तौर पर आरोप लगाया कि उन्होंने तीन दिन पहले धनबाद के MP को आने वाले खतरे के बारे में बताया था.

इसके अलावा, स्थानीय MLA को भी कई बार बोलकर और लिखकर बताया गया था. लेकिन, जनप्रतिनिधियों की लगातार लापरवाही का खामियाजा पूरे इलाके के लोगों को भुगतना पड़ रहा है. मौके पर हाई टेंशन और कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. गांववाले अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.