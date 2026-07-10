DGCA का IndiGo को सख्त चेतावनी! खतरनाक सामान की हैंडलिंग में मिली चूक, नियमों के उल्लघंन पर मांगी रिपोर्ट

DGCA Warning to IndiGo: देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस में शामिल इंडिगो (IndiGo) को नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने खतरनाक सामान की हैंडलिंग में नियमों का पालन नहीं करने पर सख्त चेतावनी जारी की है. यह कार्रवाई जनवरी 2026 में हुई घटना के बाद की गई, जिसमें एक उड़ान के उतरने के बाद कार्गो फैलने की जानकारी सामने आई थी.

मामले की जांच के दौरान मानक संचालन प्रक्रियाओं और विमान में खतरनाक सामान के परिवहन से जुड़े नियमों के उल्लंघन के संकेत मिले. इसके बाद DGCA ने एयरलाइन से जवाब मांगा और सुधारात्मक कदमों की विस्तृत रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया.

DGCA का वॉर्निंग लेटर जनवरी 2026 में हुई एक घटना से जुड़ा

इंडिगो को DGCA का वॉर्निंग लेटर जनवरी 2026 में हुई एक घटना से जुड़ा है. एक फ़्लाइट के लैंड करने के बाद कार्गो ज़मीन पर गिरा हुआ देखा गया था. बाद में हुए ऑडिट में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) और एयरक्राफ्ट (खतरनाक सामान का ट्रांसपोर्ट) रूल्स, 2026 के कुछ नियमों के उल्लंघन का पता चला. हालांकि, घटना की खास जानकारी जारी नहीं की गई है.

खतरनाक सामान के लिए क्या नियम हैं?

एयरक्राफ्ट में खतरनाक सामान की हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सख़्त नियम लागू होते हैं. पैसेंजर और क्रू की सुरक्षा पक्का करने के लिए इन नियमों का पालन जरूरी है. किसी भी तरह की चूक के गंभीर नतीजे हो सकते हैं. DGCA इन नियमों के पालन पर करीब से नजर रखता है.

इंडिगो को क्या निर्देश दिए गए हैं?

इंडिगो की पेरेंट कंपनी, इंटरग्लोब एविएशन ने अपनी फाइलिंग में कहा है कि DGCA के निर्देश के मुताबिक, कंपनी को इस बारे में किए गए सुधारात्मक कदमों पर एक रिपोर्ट जमा करनी होगी. इंडिगो ने कहा कि इस घटना से उसके फाइनेंशियल, ऑपरेशनल या दूसरे कामों पर कोई खास असर नहीं पड़ा है. एयरलाइन ने यह भी कहा कि जानकारी देने में देरी अनजाने में हुई और यह संबंधित लेटर मिलने की डिटेल्स के बारे में इंटरनल कम्युनिकेशन में देरी की वजह से हुई.