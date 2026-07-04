बंद कमरे में भाभी के साथ आपत्तिजनक हालत में मिला देवर, पति की नींद खुली तो हो गया कांड; अब 7 साल बाद आया नया ट्विस्ट

Devar Bhabhi Illicit Affair: बिहार के नालंदा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिले में एक युवती ने पति को छोड़कर अपने देवर के साथ शादी कर ली, लेकिन नया ट्विस्ट तब आया जब देवर की दूसरी शादी की भनक लगती है वह इसके खिलाफ एसपी के दफ्तर में पहुंच गई. युवती का कहना है कि उसने पति और परिवार को छोड़ 7 वर्ष पहले अपने देवर के साथ मंदिर में शादी की थी. दोनों पिछले 7 साल से पति-पत्नी (भाभी-देवर) की तरह साथ रह रहे है. इस बीच अब युवक उसे छोड़कर दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है. इस पर पत्नी ने नाराजगी जताते हुए पुलिस को शिकायत दी है. इसमें दिक्कत यह है कि युवती और उसका देवर लिव इन में रह रहे हैं, क्योंकि इस शादी का मान्यता नहीं मिली है. युवती का नाम अंजू कुमारी है.

पुलिस को दी शिकायत में युवती अंजू कुमारी ने अपने पति (देवर) पर यह आरोप भी लगाया है कि युवक (देवर/पति) की दूसरी युवती से शादी तय हो चुकी है. युवती का तो यहां तक कहना है कि रिंग सेरेमनी भी हो चुकी है. अगले कुछ दिनों में दोनों की शादी होने वाली है. युवती ने पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि वह अपने साथी (देवर) के साथ ही रहना चाहती है.

वहीं, युवती अंजू कुमारी द्वारा शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी की इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है. दिक्कत यह है कि युवती अंजू कुमारी ने पहले पति को भी विधिवत तलाक नहीं दिया है और देवर के साथ शादी का भी कोई सबूत फिलहाल उसके पास नहीं है.

देवर-भाभी के 2 बच्चे भी

पीड़िता अंजू कुमारी का कहना है कि देवर से शादी के बाद दोनों से 2 बच्चे भी हैं. उसने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि शादी के बाद देवर का घर पर आना-जाना होता था. इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. कुछ महीने के बाद पति को जब पत्नी के देवर के साथ अवैध संबंधों का पता चला तो पति पीछे हट गया. इसके बाद अपने पति का साथ छोड़कर देवर के साथ मंदिर में विवाह कर लिया और दोनों साथ रहने लगे.

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देवर ने 7 वर्ष बाद हुई बेवफा

पीड़िता युवती का आरोप है कि युवक ने 7 वर्षों के दौरान उसके साथ वैवाहिक जीवन बिताया. हमेशा साथ निभाने का भरोसा दिया, लेकिन कटिहार में नौकरी लगने के बाद उसका व्यवहार बदल गया. अब वह उसे अपने साथ रखने से इन्कार कर रहा है और दूसरी शादी भी कर रहा है.

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