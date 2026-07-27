2 देवर से थे पत्नी के रिश्ते, रात बच्चों को कमरे में किया बंद; फिर 15 मिनट में कर डाला डाला

Devar Bhabhi Extramarital Affair: राजस्थान के अजमेर जिले में अवैध संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलाकर 5 बच्चों की मां ने अपने पति की हत्या कर दी. इस ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया. शुरुआत में यह मामला एक सामान्य हत्या का लग रहा था, लेकिन पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के दौरान इस ब्लाइंड मर्डर को खुलासा करते हुए पति और उसके प्रेमी समेत कई अन्य हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पूरा मामला अजमेर के पीसांगन का है. गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को किसान मुकेश रावत की हत्या की सूचना मिली. वह अजमेर जिले के पीसांगन थाना क्षेत्र में रहता था. 23 जुलाई की रात ही किसान मुकेश के बड़े भाई रमेश रावत ने थाने हत्या का मामला दर्ज कराया. पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. पीसांगन थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम की संयुक्त टीम बनाई गई और हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई.

पुलिस जांच के दौरान किसान मुकेश रावत की हत्या का शक पत्नी विमली की ओर गया. संदेश होने पर पूछताछ की तो कुछ भी बताने से इन्कार कर दिया. सख्ती से पूछताछ करने पर पर हत्या की साजिश खुलासा कर दिया. जांच में खुलासा हुआ कि मुकेश की पत्नी विमली के गांव के ही रहने वाले गोपाल रावत से लंबे समय से अवैध संबंध थे. पता चलने पर मुकेश और विमली के बीच अक्सर झगड़े होते थे. पुलिस का कहना है कि घर में झगड़ा मारपीट तक पहुंच जाता था. विमली ने जब पति मुकेश द्वारा पीटे जाने की बात गोपाल को बताई तो दोनों ने मिलाकर छुटकारा पाने के लिए मुकेश को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई. इस मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. रिश्ते में विमली और गोपाल के बीच भाभी-देवर का रिश्ता था.

कैसे ही हत्या

पुलिस जांच में सामने आया कि विमली ने अपने प्रेमी गोपाल रावत और एक अन्य राजेश को पत्नी की हत्या की साजिश में शामिल कर लिया. जांच में जुटी पुलिस के मुताबिक, एक रात पत्नी विमली ने साजिश के तहत प्रेमी गोपाल और उसके साथ राजेश को घर बुला लिया. इसके बाद कमरे में घुसते ही पत्नी और प्रेमी ने हाथ और पैर पकड़ा. इस बीच इशारा मिलते ही साथी ने गला दबा कर मौत के घाट उतार दिया. वह चीख ना सके इसलिए राजेश ने एक हाथ उसके मुंह पर रख दिया. वारदात के वक्त बच्चों को कमरे में बंद कर दिया था, ताकि वह कुछ देख ना सके.