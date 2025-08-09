Home > देश > डिप्टी CM दीया कुमारी ने असली हीरो को राखी बांधकर दिया सम्मान, शेयर कीं दिल छू लेने वाली तस्वीरें

Deputy CM Diya Kumari: राजस्थान की डिप्टी CM दीया कुमारी ने रक्षाबंधन पर देश के असली हीरो वीर जवानों और पदक विजेताओं को राखी बांधकर सम्मानित किया। जानिए कैसे उन्होंने सुरक्षा और समर्पण के लिए खास संदेश दिया और देखें उनकी भावुक तस्वीरें।"

Published By: Shivani Singh
Published: August 9, 2025 21:00:00 IST

Deputy CM Diya Kumari: देशभर में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर राजस्थान की डिप्टी मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने भी रक्षाबंधन के पर्व को खास अंदाज में मनाया।

जयपुर स्थित दक्षिण-पश्चिमी कमांड मुख्यालय में राखी समारोह

शनिवार, 9 अगस्त को दीया कुमारी जयपुर स्थित दक्षिण-पश्चिमी कमांड मुख्यालय पहुंचीं, जहां उन्होंने देश के वीर सैनिकों को राखी बांधकर उनकी सुरक्षा और दीर्घायु की कामना की। दीया कुमारी ने आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम सहित अन्य अधिकारियों और जवानों को बहनों के रूप में रक्षा सूत्र बांधा। इस अवसर की कुछ खास तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा कीं।

https://www.instagram.com/p/DNIRUOCP7RQ/?img_index=1&igsh=MTh4NnBsY2FqZW92MQ%3D%3D

रक्षाबंधन: वीर जवानों के प्रति सम्मान का प्रतीक

दीया कुमारी ने कहा कि यह पर्व केवल भाई-बहन के पवित्र संबंध का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के सैनिकों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का भी एक अनूठा मौका है। उन्होंने आगे कहा कि ‘रक्षाबंधन का यह पर्व हमारे वीर जवानों के प्रति सम्मान का अवसर है, जो दिन-रात देश की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं।’ इस मौके पर उन्होंने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और ‘ऑपरेशन महादेव’ के सफल क्रियान्वयन के लिए सैनिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

पदक विजेताओं को भी दी रक्षा सूत्र की शुभकामनाएं

दीया कुमारी ने न केवल सैनिकों को, बल्कि राज्य के कई पदक विजेताओं को भी राखी बांधी। उन्होंने अपने साहस, समर्पण और उत्कृष्टता से भारत का नाम विश्व पटल पर चमकाने वाले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता महावीर सैनी, पैरालंपिक पदक विजेता सुंदर सिंह गुर्जर, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित कृष्णा नागर सहित कई अन्य पदक विजेताओं को रक्षा सूत्र बांधकर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना की।

राजनीतिक नेताओं को भी दिया सम्मान

इसके अलावा, उन्होंने भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया और अन्य नेताओं जैसे प्रेमचंद बैरवा को भी राखी बांधने के लिए उनके आवास पर जाकर सम्मानित किया।

रक्षाबंधन: देशभक्ति और सम्मान का प्रतीक

रक्षाबंधन का यह पर्व न केवल पारंपरिक भाई-बहन के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि देश की रक्षा में लगे जवानों और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। दीया कुमारी के इस प्रयास से यह संदेश गया कि हर भारतीय का कर्तव्य है कि वे अपने सैनिकों और खिलाड़ियों के साहस और बलिदान को याद रखें और उनका सम्मान करें।

इस प्रकार, 2025 का रक्षाबंधन पर्व न केवल पारिवारिक प्रेम का उत्सव था, बल्कि देशभक्ति और सम्मान की भावना से भी ओतप्रोत था। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने इस मौके पर सभी को यह याद दिलाया कि हमारे सैनिक और खिलाड़ी देश की शान हैं और उन्हें समाज की ओर से हमेशा समर्पण और सम्मान मिले।

