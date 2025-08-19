Home > देश > Deoria: हनुमान मंदिर के महंत का अनोखा विरोध, सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन

Deoria: हनुमान मंदिर के महंत का अनोखा विरोध, सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन

Deoria: देवरिया,हनुमान मंदिर के महंत का अनोखा विरोध, सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन – राज्य मंत्री पर जमीन कब्जे का गंभीर आरोप

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 19, 2025 15:26:00 IST

Deoria: देवरिया,हनुमान मंदिर के महंत का अनोखा विरोध, सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन – राज्य मंत्री पर जमीन कब्जे का गंभीर आरोप
Deoria: देवरिया,हनुमान मंदिर के महंत का अनोखा विरोध, सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन – राज्य मंत्री पर जमीन कब्जे का गंभीर आरोप

देवरिया से घनश्याम मिश्र की रिपोर्ट
Deoria: देवरिया में धार्मिक आस्था और राजनीति की टकराहट ने एक नया मोड़ ले लिया है। जिले के प्रतिष्ठित हनुमान मंदिर के महंत राजेश जी महाराज ने जमीन विवाद को लेकर सोमवार को सड़क पर लेटकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह प्रदर्शन न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे जिले में हलचल मचा रहा है।

महंत ने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम पर मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा कराने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि सदर तहसील के अंतर्गत आने वाली यह भूमि वर्षों से मंदिर की संपत्ति रही है, जिस पर अब राजनीतिक दबाव बनाकर निजी स्वार्थों के लिए कब्जा करने की साजिश चल रही है।

महंत की सीधी चेतावनी: “यह जमीन हनुमान जी की है, किसी नेता की नहीं । प्रदर्शन के दौरान महंत राजेश जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा महंत के इस कदम ने स्थानीय जनता का ध्यान भी आकर्षित किया है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय निवासी मौके पर पहुंच गए और प्रदर्शन में उनका समर्थन किया। वहीं, कुछ लोग मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।

MP News: मध्यप्रदेश में एकलव्य छात्रावास की 31 बालिकाएं एक साथ हुई बीमार, 20 से अधिक का इलाज जारी।

प्रशासन सक्रिय, समाधान की कोशिश जारी

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे और महंत से बातचीत कर प्रदर्शन खत्म कराने की कोशिश की। प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि, प्रशासनिक स्तर पर अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। वहीं पुलिस बल मौके पर तैनात है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात बाधित हुआ, लेकिन बाद में सुरक्षा व्यवस्था बहाल की गई।

राजनीतिक हलकों में हलचल, हो सकता है बड़ा असर

यह मामला अब केवल धार्मिक विवाद न रहकर राजनीतिक रंग भी ले चुका है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर बयानबाज़ी शुरू कर दी है और सरकार पर धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है।

स्थानीय विश्लेषकों का मानना है कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो यह मुद्दा आगामी चुनावों में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। खासकर देवरिया जैसे धार्मिक महत्व वाले क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं जनता की भावनाओं को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं।

Rahul Gandhi की वोटर अधिकार यात्रा में हो गया कांड, चीख पड़ा बेचारा पुलिसकर्मी, Video देख हलक में आ जाएगी जान

फिलहाल मामला तनावपूर्ण, सभी की निगाहें प्रशासनिक फैसले पर

फिलहाल, देवरिया में इस विवाद को लेकर स्थिति पूरी तरह शांत नहीं है। पुलिस और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। महंत अपने रुख पर अडिग हैं और उनके समर्थकों का कहना है कि वे पीछे नहीं हटेंगे जब तक जमीन की कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती है। 

Tags: hanuman jiUP NewsUP Police
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
Deoria: हनुमान मंदिर के महंत का अनोखा विरोध, सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Deoria: हनुमान मंदिर के महंत का अनोखा विरोध, सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Deoria: हनुमान मंदिर के महंत का अनोखा विरोध, सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन
Deoria: हनुमान मंदिर के महंत का अनोखा विरोध, सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन
Deoria: हनुमान मंदिर के महंत का अनोखा विरोध, सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन
Deoria: हनुमान मंदिर के महंत का अनोखा विरोध, सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?