Deoghar bus Accident: देवघर में बड़ा सड़क हादसा, 5 कांवड़ियों की मौत से मचा हड़कंप ,कई लोग घायल

Deoghar bus Accident: झारखंड के देवघर में मंगलवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें अब तक 5 कांवड़ियों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में एक दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाबा नगरी देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम में जलाभिषेक करने के बाद कांवड़ियों से भरी बस दुमका स्थित बासुकीनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने जा रही थी। इसी दौरान मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया में कांवड़ियों से भरी बस एलपीजी सिलेंडर लदे एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पांच कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई।

हालांकि, सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर 18 कांवड़ियों की मौत की जानकारी दी है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, “मेरे लोकसभा क्षेत्र देवघर में श्रावण मास में कांवड़ यात्रा के दौरान बस और ट्रक की टक्कर में 18 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई है। बाबा बैद्यनाथ जी उनके परिजनों को यह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें।”हालाँकि, उनके द्वारा दिए गए आंकड़ों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है।

#UPDATE | BJP MP Nishikant Dubey tweets, “In my Lok Sabha constituency of Deoghar, during the Kanwar Yatra in the month of Shravan, 18 devotees lost their lives due to a bus and truck accident…” https://t.co/6xOpAIETd3 pic.twitter.com/0yorpEbash

— ANI (@ANI) July 29, 2025