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आखिर क्या है डेलुलु, क्लॉक इट और फोमो का मतलब, जिसका जिक्र हुआ संसद में

मंगलवार को लोकसभा में 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' हुई बहस के दौरान जेन जी के चलन वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया.

By: JP Yadav | Last Updated: July 29, 2026 9:50:32 AM IST

आखिर क्या है डेलुलु, क्लॉक इट और फोमो का मतलब, जिसका जिक्र हुआ संसद में
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‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026’ पर मंगलवार को लोकसभा में हुई बहस सिर्फ़ परीक्षा में सुधार और पेपर लीक के बारे में ही नहीं थी. इसमें ‘Gen Z’ (आज की युवा पीढ़ी) की शब्दावली का भी इस्तेमाल देखने को मिला.  इसमें अलग-अलग पार्टियों के सांसदों ने अपनी राजनीतिक दलीलों को धार देने के लिए “क्लॉक इट” (clock it), “MIA”, “FOMO” और “डेलुलु” (delulu) जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया. 

इसके साथ ही सत्ता पक्ष ने भी केंद्र के सुधारों को सराहा तो वहीं विपक्ष ने NEET विवाद से निपटने के सरकार के तरीके पर हमला बोला. इस दौरान सांसदों ने ऐसे इंटरनेट स्लैंग (बोलचाल की भाषा) का इस्तेमाल किया जो आमतौर पर संसद के बजाय सोशल मीडिया पर ज़्यादा सुनने को मिलते हैं. 

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क्लॉक इट’ (Clock it)

BJP सांसद बांसुरी स्वराज ने प्रस्तावित कानून का समर्थन करते हुए Gen Z का फ़्रेज़ क्लॉक इट इस्तेमाल किया. यह एक स्लैंग शब्द है जिसका इस्तेमाल किसी चीज को पहचानने या समझने के लिए किया जाता है. बिल के पक्ष में बोलते हुए उन्होंने कहा कि Gen Z की भाषा उधार लेते हुए मुझे कहना होगा कि  इस कानूनी समाधान को लाने में ‘क्लॉक इट’ (सही चीज़ को पहचाना) किया है. इस संशोधन को “बदलाव लाने वाला” (transformative) कदम बताते हुए स्वरा

लता एकसाथ शिंदे ने किया FOMO का जिक्र

शिवसेना सांसद श्रीकांत लता एकनाथ शिंदे ने NEET पेपर लीक को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शनों का मज़ाक उड़ाने के लिए Gen Z के कई शब्दों का इस्तेमाल किया.  उन्होंने कहा कि वह विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को ‘जेन ज़ी’ (Gen Z) की भाषा में बताना चाहेंगे. वो पहले 37 दिनों तक कहीं नज़र नहीं आए (MIA – missing in action) और जंतर-मंतर भी नहीं गए. फिर उन्हें FOMO (कुछ छूट जाने का डर) हुआ, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. आखिर में वो ‘डेलुलु’ (delulu – यानी गलतफहमी में) हो गए और सोचने लगे कि विरोध कर रहे छात्र उनके साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन कोई नहीं जुड़ा.

जेन जी के वर्ड्स और उनके मतलब

डेलुलु (Delulu): इसका अर्थ ‘डेल्यूजनल’ या भ्रम की स्थिति में होना है. 
क्लॉक इट (Clock it): इसका उपयोग किसी की चालाकी या सच्चाई को पकड़ने व उजागर करने के संदर्भ में किया गया.
फोमो (FOMO – Fear of Missing Out): इसका मतलब किसी चीज़ के छूट जाने का डर है.
रिज (Rizz): इसका मतलब किसी को आकर्षित करने की क्षमता या फ्लर्ट करने का हुनर होता है.
नो कैप (No Cap): इसका मतलब सच में या झूठ नहीं बोल रहा होता है.
कैप (Cap): इसका मतलब झूठ बोलना या बढ़ा-चढ़ाकर अपनी बात रखना होता है.
स्ले (Slay): जब कोई बहुत अच्छा काम करे या बहुत सुंदर दिखे, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है.
घोस्टिंग (Ghosting): बिना किसी वजह के अचानक किसी से सारी बातचीत बंद कर देना या गायब हो जाना.

प्रियंका गांधी ने पीएम की रील पर उठाया सवाल

वहीं,  प्रियंका ने प्रधानमंत्री के वीडियो पर तंज कसा,, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लोगों से जुड़ने के तरीकों पर निशाना साधते हुए ‘जेन ज़ी’ का ज़िक्र किया और कहा कि युवा राजनीतिक संदेशों की असलियत समझते हैं. उन्होंने कहा, “अगर आप ‘जेन ज़ी’ का दिल जीतना चाहते हैं, तो अलग-अलग कैमरा एंगल से वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं होगा. प्रधानमंत्री को कैमरे का एंगल नहीं, बल्कि अपने दिल का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है.

प्रियंका गांधी ने कहा- युवाओं के साथ हुआ अन्याय

प्रियंका ने कहा कि आपकी सरकार में युवाओं के साथ अन्याय हुआ है, सच को स्वीकार करें. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए. लोकसभा में मंगलवार दोपहर 2 बजे ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक’ पर चर्चा शुरू हुई. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और NCP समेत कई पार्टियों के नेता बहस का समय मूल रूप से तय छह घंटे से बढ़ाकर आठ घंटे करने पर सहमत हो गए हैं.

Tags: parliament session
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