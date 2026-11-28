INDIA Bloc Meeting on Delimitation: देश में लोकसभा सीटों के परिसीमन और महिला आरक्षण को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. केंद्र सरकार की ओर से परिसीमन से जुड़ा संविधान संसोधन विधेयक दोबारा लाने की तैयारी के बीच विपक्षी INDIA ब्लॉक ने शनिवार 28 नवंबर 2026 को अपना रुख साफ कर दिया है. विपक्षी दलों का कहना है कि परिसीमन के नाम पर ना तो लोकसभा की मौजूदा सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और ना ही राज्यों के बीच सीटों का संतुलन बदला जाना चाहिए. इसके साथ ही महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नई सीटों की व्यवस्था करने के बजाय मौजूदा लोकसभा सीटों को ही आधार बनाने की मांग की गई है.

INDIA ब्लॉक ने परिसीमन पर रखीं 3 शर्तें

शनिवार को नई दिल्ली में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर INDAI ब्लॉक के नेताओं की अहम बैठक हुई. इसमें परिसीमन से जुड़े प्रस्तावित संविधान संसोधन विधेयक और संसद में विपक्ष की साझा रणनीति पर चर्चा की गई.

बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन ने तीन प्रमुख मांगें सामने रखीं

लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए.

महिलाओं को मौजूदा लोकसभा सीटों के आधार पर ही आरक्षण दिया जाना चाहिए.

अगले 25 सालों तक राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का मौजूदा बंटवारा बरकरार रहना चाहिए.

विपक्ष का मानना है कि परिसीमन की प्रक्रिया में राज्यों के प्रतिनिधित्व का संतुलन प्रभावित नहीं होना चाहिए. खासकर उन राज्यों के हित सुरक्षित रहने चाहिए, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं.

कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री@kharge और नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi के साथ INDIA गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। इस बैठक में परिसीमन बिल को लेकर चर्चा हुई। हमारी साफ मांग है 👇 ⦿ लोकसभा की वर्तमान संख्या को बरकरार रखा जाए ⦿ लोकसभा की वर्तमान संख्या पर महिला आरक्षण दिया जाए ⦿ अगले 25 साल तक लोकसभा में राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा बंटवारा बरकरार रखा जाए 📍 10 राजाजी मार्ग, दिल्ली — Congress (@INCIndia) November 28, 2026

मीटिंग में कौन-कौन से नेता शामिल हुए?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, TMC MP अभिषेक बनर्जी और राज्यसभा MP कपिल सिब्बल समेत विपक्ष के कई नेता मौजूद थे. RJD के मनोज झा और अभय कुमार सिंह, CPI के पी. संदोष कुमार, IUML के ई.टी. मोहम्मद बशीर और RSP के एन.के. प्रेमचंद्रन ने भी हिस्सा लिया. कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश, प्रियंका गांधी वाड्रा और के.सी. वेणुगोपाल भी मीटिंग में शामिल हुए.

DMK और NCP-SP के रुख ने पॉलिटिकल इक्वेशन बदल दिया

दूसरी ओर, प्रस्तावित डिलिमिटेशन बदलावों को लेकर NDA की स्थिति मजबूत होती दिख रही है. DMK और NCP (शरदचंद्र पवार) के प्रस्तावों को सपोर्ट देने के संकेत के साथ, लोकसभा में सरकार का संभावित सपोर्ट आंकड़ा लगभग 320 से बढ़कर 350 होने का अनुमान है. हालांकि, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने के लिए दो-तिहाई बहुमत की ज़रूरत होगी. अगर सभी 540 मौजूदा सदस्य वोट करते हैं, तो 360 वोटों की ज़रूरत होगी.

DMK के 22 लोकसभा MP हैं. पार्टी ने राज्यों में पार्लियामेंट्री सीटों की संख्या 50 परसेंट बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन यह भी मांग की है कि तमिलनाडु का मौजूदा हिस्सा बनाए रखा जाए. DMK MP ए. राजा ने संकेत दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर पार्टी दूसरे नियमों में भी बदलाव की मांग कर सकती है.