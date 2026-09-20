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‘मैं स्टाफ से हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता’… महिला ने ऑटो में की तोड़फोड़, VIDEO ने मचाया बवाल!

Woman Vandalises Auto Outside Delhi Metro: दिल्ली के हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के बाहर महिला और ऑटो ड्राइवर के विवाद का VIDEO वायरल है. महिला ऑटो को नुकसान पहुंचाती और ‘स्टाफ से हूं’ कहती नजर आ रही है.

By: Kajal Jain | Published: September 20, 2026 3:55:16 PM IST

'मैं स्टाफ से हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता'... महिला ने ऑटो में की तोड़फोड़, VIDEO ने मचाया बवाल!
'मैं स्टाफ से हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता'... महिला ने ऑटो में की तोड़फोड़, VIDEO ने मचाया बवाल!


Woman Vandalises Auto Outside Delhi Metro: दिल्ली की सड़कों पर हाई-वोल्टेज ड्रामा और बदतमीजी का एक और हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. मामला उत्तर-पश्चिम दिल्ली के मशहूर हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के बाहर का है, जहां एक महिला का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर चढ़ा कि उसने सरेआम एक ऑटो-रिक्शा में जमकर तोड़फोड़ कर डाली और ड्राइवर के साथ बदसलूकी की. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महिला किस तरह गुस्से में आगबबूला होकर ऑटो की हेडलाइट्स और वाइपर को तोड़ने की कोशिश कर रही है. जब ड्राइवर ने विरोध किया, तो उसने उसे जमकर गालियां दीं और धमकियां भी दीं. हद तो तब हो गई जब उसने सरेआम यह कहते हुए अपनी धौंस जमाई कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि वह ‘स्टाफ’ से है.

यह पूरा खौफनाक तमाशा वहां से गुजर रहे एक रैपिडो ड्राइवर विशाल ने अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब इंटरनेट पर बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है. वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे बात-बात पर लोग कानून को अपने हाथ में लेने से नहीं हिचकिचाते. जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुआ, नेटिज़न्स भड़क उठे और उन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग करके इस दबंग महिला पर तुरंत एक्शन लेने की मांग की है. 

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मेट्रो स्टेशन के बाहर महिला का तांडव, ऑटो में की तोड़फोड़

यह पूरी घटना उत्तर-पश्चिम दिल्ली के व्यस्त इलाके यानी हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन के बाहर की है. वायरल वीडियो की शुरुआत में एक महिला गुस्से से लाल पीली नजर आती है, जो सीधे ऑटो-रिक्शा के सामने खड़ी होकर उसे नुकसान पहुंचाने पर तुली हुई है. महिला ने पहले ऑटो की हेडलाइट पर हाथ साफ करने की कोशिश की और जब वह नहीं टूटी, तो उसने गुस्से में उसका वाइपर मोड़कर टेढ़ा कर दिया. इस दौरान वह लगातार ऑटो ड्राइवर के साथ तू-तू मैं-मैं कर रही थी और बेखौफ होकर उसे गालियां दे रही थी. राह चलते लोग इस तमाशे को हैरान होकर देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस गुस्से से आगबबूला महिला के सामने जाए.

मैं स्टाफ से हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता

गुस्से में अंधी हो चुकी उस महिला ने अपनी अकड़ दिखाते हुए सारी हदें पार कर दीं. बहस के दौरान जब ड्राइवर ने विरोध जताया, तो उसने बड़े ही रौब के साथ कहा कि उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता क्योंकि वह ‘स्टाफ’ यानी किसी डिपार्टमेंट के स्टाफ से ताल्लुक रखती है. उसे इस बात का जरा भी खौफ नहीं था कि वह सरेआम कानून को हाथ में ले रही है और सार्वजनिक संपत्ति या किसी गरीब की रोजी-रोटी को नुकसान पहुंचा रही है. अपनी इस पावर का रोब दिखाकर वह लगातार ड्राइवर को डराने की कोशिश करती रही, जिसका वीडियो अब इंटरनेट पर हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है.

रैपिडो ड्राइवर ने कैमरे में कैद किया पूरा ड्रामा

इस पूरी घटना को एक रैपिडो ड्राइवर ‘विशाल’ ने अपनी बाइक से गुजरते वक्त दूर से अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो के आखिरी हिस्से में उस कार का नंबर प्लेट भी साफ दिखाया गया है, जिससे वह महिला वहां पहुंची थी. विशाल द्वारा यह वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाने के बाद से ही लोग इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. यूजर्स ने दिल्ली पुलिस को टैग करना शुरू कर दिया. लोग लगातार कमेंट्स में लिख रहे हैं कि इस तरह की दबंगई और सड़क पर गुंडागर्दी करने वालों को बख्शा नहीं जाना चाहिए. चाहे महिला खुद को किसी भी महकमे या स्टाफ से बताए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए. फिलहाल, जनता की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस इस रूतबे वाली महिला पर क्या और कब तक कार्रवाई करती है.

ये भी पढ़ें:- दादा-पोता हार गए, मां जीत गई… कोर्ट परिसर में लिपट-लिपट पर रोया मासूम, कई मिनट तक गमछे से हुई खींच-तान, दिल चीर देगा मंजर!

Tags: delhi crime
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