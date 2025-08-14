Home > देश > Delhi Woman Gang Raped: पार्टी में दोस्तों ने रची खौफ़नाक साजिश, कर दी हैवानियत की सारी हदें पार, महिला मित्र ने ही बनाया वीडियो — कहानी सुनकर दोस्ती से भरोसा उठ जाएगा

Delhi Crime News: राजधानी दिल्ली से एक बार फिर रूह को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ दोस्ती का रिश्ता भी शर्मसार हो गया। एक युवती अपने दोस्त के घर पार्टी में जाती है, लेकिन वहां उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है और सबसे बड़ी बात की उसकी महिला मित्र भी इनसब में शामिल होती है. जी हाँ आइए आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है?

Published By: Shivani Singh
Published: August 14, 2025 16:42:00 IST

Delhi Woman Gang Raped: राजधानी दिल्ली से एक बार फिर रूह को झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है, जहाँ दोस्ती का रिश्ता भी शर्मसार हो गया। एक युवती अपने दोस्त के घर पार्टी में जाती है, लेकिन वहां उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है और सबसे बड़ी बात की उसकी महिला मित्र भी इनसब में शामिल होती है. जी हाँ आइए आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है? 

नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया

दिल्ली पुलिस के अनुसार रविवार रात नॉर्थ दिल्ली में एक पार्टी के दौरान चार युवकों के एक गिरोह ने 24 वर्षीय एक युवती को कथित तौर पर नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस घटना को अंजाम देने में पीड़िता की महिला मित्र भी इस साजिश में शामिल थी जो इस घिनौने काम को अंजाम देते हुए वीडियो भी बनाया।

पुलिस में शिकायत दर्ज, जांच शुरू

इसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

आपको बता दें कि पंजाबी बाग निवासी युवती को उसके दोस्त ने एक पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया था। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके दोस्त के अलावा घर पर चार युवक मौजूद थे और उसने आरोप लगाया कि उसके पेय पदार्थों में कुछ मिलाया गया था, जिसके बाद वह बेहोश हो गई।

शौचालय में सामूहिक दुष्कर्म और धमकी

इस मामले को लेकर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, “इसके बाद पाँचों युवक उसे शौचालय ले गए और युवकों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। यही नहीं शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपियों ने उनकी एक वीडियो भी बनायी और किसी को बताने पर या शिकायत करने पर उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की धमकी भी दी। इसके बाद उन्होंने उसे उसके घर के बाहर छोड़ दिया।”

सोमवार को शिकायतकर्ता पुलिस थाने गई और एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उसका बयान दर्ज करने और उसे मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाने के बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के तहत प्राथमिकी दर्ज की।

पुलिस ने कहा कि वे फरार लोगों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जाँच कर रहे हैं।

यह मामला बेहद ही संवेदनशील है जहाँ एक दोस्त ने ही अपनी दोस्त के साथ ऐसा किया।  

