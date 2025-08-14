Delhi Waterlogging Video: दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से जगह-जगह हुआ जलभराव, जाम से त्राहिमाम कर रही जनता

Delhi Water Logging Video: दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद के लोगों के लिए गुरुवार की सुबह काफी सुकून भरी रही। देर रात से ही हल्की से मध्यम बारिश शुरू हो गई थी, जिसने सुबह तक पूरे इलाके को भिगो दिया। सुबह सड़कों पर हल्की कोहरे जैसी नमी, आसमान में काले बादल और ठंडी हवाओं के चलते माहौल खुशनुमा हो गया। कई लोग ऑफिस जाने से पहले बालकनी या छत से बारिश का नजारा देखते नजर आए।

बारिश से हुआ जलजमाव

हालांकि बारिश ने गर्मी और उमस से राहत दी, लेकिन इसके साथ ही जलभराव की समस्या ने लोगों को परेशान किया। गुरुग्राम के कई प्रमुख चौराहों और कॉलोनियों में पानी भर गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। नोएडा सेक्टर-18, दिल्ली के आईटीओ, मथुरा रोड और राजौरी गार्डन जैसे इलाकों में भी वाहन रेंगते हुए चल रहे थे। कई जगहों पर बाइक सवारों को पानी से होकर गुजरना पड़ा, जिससे जाम की स्थिति भी बनी।







आतिशी ने भाजपा सरकार पर किया हमला

दिल्ली में कल रात से ही लगातार बारिश हो रही है, जिससे जगह-जगह जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। दिल्ली की भाजपा सरकार पर करारा प्रहार करते हुए आप विधायक आतिशी ने वीडियो शेयर किया है। जिसमें उन्होंने कहा कि, ये लुटियंस दिल्ली में विशंभर दास रोड़ का हाल है। कुछ देर की बारिश में ही दिल्ली की सड़कें तालाब बन जाती हैं। क्या ये है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा का ‘Proper Management’?

लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त

दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। इसी बीच दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक बड़ा पेड़ बाइक सवार और कार पर गिर गया। इस हादसे में बाइक पर सवार पिता-पुत्री घायल हो गए। गुरुवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से राज्य का मौसम सुहाना हो गया। हालांकि, बाहर निकलने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई। भारी बारिश के कारण एपीएस कॉलोनी और पड़पड़गंज समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे कई जगहों पर जाम लग गया और यातायात धीमा हो गया।

इन वीआईपी इलाकों में भरा पानी

कनॉट प्लेस, मंडी हाउस, फिरोज शाह रोड, इंडिया गेट, लाजपत नगर, द्वारका, आरके पुरम, लोधी रोड और रोहिणी के साथ-साथ दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर समेत इलाकों में भारी बारिश देखी गई। इसके अलावा, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि, लगातार हो रही बारिश की वजह से दिल्ली में यमुना नदी फिलहाल खतरे के निशान के करीब बह रही है। इसका मतलब ये है कि, दिल्ली में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है।