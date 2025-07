Delhi Water Logging: दिल्ली-एनसीआर में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर हुआ जलजमाव, घरों से बाहर निकलना हुआ दूभर

Delhi Water Logging: दिल्ली-एनसीआर में सोमवार सुबह (7 जुलाई, 2025) को भारी बारिश हुई, जिससे पूरी दिल्ली में जमजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों से जलजमाव की खबरें सामने आ रही है। कई यूजर्स ने इसकी शिकायत की है। भारी बारिश की वजह से सुबह-सुबह लोगों को ऑफिस जाने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि, कुछ लोग बारिश में भींगकर ऑफिस पहुंचे तो कई को ऑफिस देरी से पहुंचना पड़ा। ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में घरों के बाहर इतना पानी जमा हो गया है कि लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग मजबूरी में घरों में रूककर पानी सूखने का इंतजार कर रहे हैं।

रविवार (6 जुलाई) की रात को उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिल्ली के कई इलाकों में भारी बारिश देखने को मिली। वहीं, एनसीआर के अन्य शहरों जैसे गुड़गांव में भी तेज बारिश हुई, जबकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गाजियाबाद में हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव भी हुआ, लेकिन इस परेशानी के बावजूद लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि लोग लंबे समय से मानसून का इंतजार कर रहे थे।

#WATCH | Delhi | Parts of the national capital witness waterlogging after incessant rain in the city.

Visaulas from Mehrauli-Badarpur road. pic.twitter.com/PVu9o8qvWW

— ANI (@ANI) July 7, 2025