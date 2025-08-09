Delhi Wall Collapse: दिल्ली में सुबह-सुबह मच गई चीख पुकार, जैतपुर में 100 फुट लंबी दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत, दो नन्हे मासूम भी शामिल

Jaitpur Wall Collapse: दक्षिण पूर्वी दिल्ली के जैतपुर थाना क्षेत्र में आज 9 अगस्त को एक हादसा हुआ। सुबह करीब 9:30 बजे समाधि स्थल की लगभग 100 फीट लंबी दीवार अचानक गिर गई, जिससे आसपास की कई झुग्गियाँ इसकी चपेट में आ गईं। मलबे के नीचे से 8 लोगों को निकालकर एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई।

दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। झुग्गियों और दीवार के नीचे तलाशी ली जा रही है कि कोई और तो नहीं दबा है। मृतकों में तीन पुरुष, दो महिलाएं और दो लड़कियां शामिल हैं। सभी की पहचान हो गई है। मृतकों के नाम रुबीना (25 वर्ष), डॉली (25 वर्ष), रुखसाना (6 वर्ष) और हसीना (7 वर्ष) हैं। वहीं, एक घायल हिसबुल है जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

शनिवार सुबह हुआ बड़ा हादसा

शनिवार (9 अगस्त) सुबह करीब साढ़े नौ बजे हरि नगर गाँव के पीछे बनी झुग्गियों पर समाधि की दीवार गिरने से हादसा हो गया। मौके पर पहुँचे डीसीपी दक्षिण पूर्व हेमंत तिवारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस 5 से 7 मिनट के अंदर मौके पर पहुँच गई। लोगों की मदद से और जेसीबी बुलाकर लोगों को वहाँ से निकाला गया। उन्हें दो अलग-अलग अस्पतालों में भेजा गया। अन्य विभागों की टीमें भी मौके पर पहुँच गईं।

समाधि स्थल पर बनाई गई थी दीवार

मौके पर पहुँचे दमकल दल के प्रभारी और सफदरजंग थाना प्रभारी मनोज महलवत ने बताया कि समाधि स्थल पर करीब 100 फीट लंबी एक दीवार बनी हुई है। इसकी चपेट में कई झुग्गियाँ आ गई हैं और लोगों को यहाँ से निकालकर अस्पताल पहुँचाया गया है। बड़े हादसे की सूचना मिलने पर डीएम दक्षिण पूर्व डॉ. सरवन बागड़िया भी टीम के साथ पहुँच गए। डीडीएमए की टीम भी मौके पर पहुँची।

