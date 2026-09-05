सरेआम सड़क पर जड़ता गया ताबड़तोड़ थप्पड़, युवती को देने लगा गंदी-गंदी गालियां... फिर चलती गाड़ी के आगे फेंका!

Man Beats Woman Public Assault Delhi Road: दिल्ली के विकासपुरी फ्लाईओवर के पास सरेआम जो शर्मनाक कांड हुआ है, उसे देखकर किसी का भी खून खौल उठेगा. एक व्यस्त सड़क पर ट्रैफिक के बीच एक सिरफिरा शख्स एक बेबस महिला पर इस कदर टूट पड़ा कि देखने वालों की रूह कांप गई. थप्पड़ों की बरसात, गालियों की बौछार और महिला को चलती गाड़ियों के आगे धकेलने का यह खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गया. सोशल मीडिया पर यह वीडियो आग की तरह फैल चुका है और इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है. एक तरफ जहां दिल्ली की सुरक्षा पर फिर से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीच सड़क पर चल रहे इस तमाशे को मूकदर्शक बनकर देखते लोगों का रवैया भी हैरान करने वाला है.

चलती गाड़ियों के बीच सड़क पर उड़ाई धज्जियां

वायरल वीडियो दिल्ली के पॉश और व्यस्त इलाके विकासपुरी का बताया जा रहा है. वीडियो में साफ दिखता है कि एक मुख्य सड़क पर, जहां से लगातार गाड़ियां गुजर रही हैं, एक शख्स और महिला के बीच तीखी बहस हो रही है. बहस इतनी बढ़ जाती है कि वह शख्स अपनी सारी हदें पार कर देता है. वह बेरहमी से महिला को थप्पड़ मारता है, उसे जोर-जोर से धक्का देता है और गंदी-गंदी गालियां बकता है. स्थिति इतनी खतरनाक थी कि आरोपी ने गुस्से में महिला को एक चलती हुई कार के आगे तक धकेल दिया. जरा सोचिए, अगर थोड़ी सी भी चूक हो जाती, तो महिला किसी गाड़ी के पहिए के नीचे आ सकती थी. बीच सड़क पर हो रहे इस तमाशे से वहां से गुजरने वाले वाहनों के लिए भी बड़ा खतरा पैदा हो गया था.

तमाशबीन बने रहे लोग, बनाते रहे वीडियो

इस पूरी घटना का सबसे डरावना पहलू यह है कि यह सब दिनदहाड़े और भरी सड़क पर हो रहा था. आसपास गाड़ियां चल रही थीं, लोग आ-जा रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत खुलकर उस दरिंदे को रोकने की नहीं हुई. वीडियो में नजर आता है कि एक दूसरा शख्स बीच-बचाव करने के लिए आगे बढ़ता भी है, लेकिन वह बात को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता और मामला वहीं ठंडा पड़ जाता है. इसके बाद आरोपी का हौसला और बढ़ जाता है और वह बिना किसी डर के दोबारा महिला पर हाथ उठाने लगता है और उसके कपड़ों को बुरी तरह से खींचकर थपप्ड जड़ता है. यह नजारा देखकर साफ सवाल उठता है कि क्या हमारे समाज में अब इंसानियत इतनी मर चुकी है कि कोई सरेआम किसी महिला की पिटाई कर रहा है और लोग तमाशाबीन बने वीडियो बना रहे हैं.

The matter is not clear Viral Video is said to be Vikaspuri a man was beating a woman on busy road law and order situations in #delhi pic.twitter.com/Kuenyy4iDY — Siraj Noorani (@sirajnoorani) September 4, 2026

सोशल मीडिया पर भड़के लोग, दिल्ली पुलिस से मांगा न्याय

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड हुआ, वैसे ही यह जंगल की आग की तरह फैल गया. इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और हर कोई दिल्ली पुलिस से मांग कर रहा है कि बदतमीज शख्स को तुरंत गिरफ्तार किया जाए. हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इन दोनों के बीच इस खूनी झगड़े की असली वजह क्या थी और मामला किस बात पर शुरू हुआ था. शुरुआती फुटेज से यह भी स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में कोई आधिकारिक पुलिस शिकायत दर्ज हुई है या नहीं. लेकिन इस वीडियो ने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के दावों की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं. जनता अब उम्मीद कर रही है कि खाकी इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेगी और आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाएगी.

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